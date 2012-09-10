中国第二轮页岩气招标包括20个区块

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透北京9月10日电---中国国土资源部周一公布第二轮页岩气招标,将包括20个区块,分布在重庆、贵州等八省市,具有资质的内资企业和中方控股的中外合资企业均可投标.
公告称,凡在中国境内注册,注册资本金在人民币3亿元以上,具有石油天然气或气体矿产勘查资质、或与已具有资质的企事业单位建立合作关系的内资企业和中方控股的中外合资企业,均可投标.
另外,本次招标出让的探矿权有效期为三年;20个区块总面积为2万平方千米,分布在重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南八个省.
页岩气是指储存于岩石结构中的天然气.中国拥有全球最大的页岩气储备,并於2009年底推动页岩气的开采.国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.(完)
参看细节,请点击中国国土资源部网站(here)
--发稿 李然; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。