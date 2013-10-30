中石化勘探或燃起中国页岩气希望

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月28日 - 中国石油巨头中石化 正在进行页岩气试验性勘探，并获得了商业性产出。这为在这种新能源的开发利用上实现突破增添了希望。

中国页岩气储量或居于世界领先地位，但是钻探成本和地质条件复杂限制了页岩气的利用，中国希望仿效美国页岩气勘探和生产热潮，掀起一场中国能源供应的革命，并为此付出艰苦努力。

但是，中石化旗下江汉油田在成功实现试验性钻探之后，将涪陵地区页岩气2015年生产目标提高了一倍有余，并希望通过一次性大规模钻井，采用本土化钻探工具和回收利用压裂液等措施削减成本。

这对北京当局是个好消息。中国国内燃气供应短缺，并为应对大气污染制定了优先开发天然气能源的长期计划。

“涪陵地区的高产更加证明四川盆地页岩气开发很有前途，并为在这一地区进行商业性生产奠定了基础，”了解涪陵钻探情况的中石化江汉油田人士匿名表示，计划在2014年再开凿约50口井，用于商业开发。

中石化在涪陵地区已经开凿了近30口页岩气试验性勘探井。

根据国有媒体和中石化官方数据，其中六口井日产量合计达到106万立方米，每口井日均产量近18万立方米。这些井是中国企业过去三年在试验性勘探所钻的大约150口井中最高产的。上述消息人士称，中石化因此规划到2015年底在涪陵气田建设年产能50亿立方米。

这将大大超过媒体7月报道的中石化对2015年全公司页岩气产量达到20亿立方米左右的估计，也将是中国所有试验井去年估计产出的5000万立方米的100倍。

中国页岩气储量丰富，但开发进展缓慢，这曾经令人对2015年产出65亿立方米的目标产生怀疑，但是涪陵页岩气开发将使得这个目标变得可行。

中石化发言人称，该公司正在评估涪陵工区的试验开采成果，预计年底左右对商业开采前景作出结论。

业内人士估计为了达到和维持50亿立方米的年产水平，中石化需要开挖约170口井，假设每口井日产出10万立方米。

根据新华社本月稍早报道和中石化人士，涪陵实现稳产的六口试验井，其中焦页8-2HF井日产气量达54.7万立方米。

实现商业化生产的关键是公司能否找到高产页岩气藏，并找到降低开采成本的办法。中石化江汉油田计划将每口井的开凿成本从目前的8000万到1亿元减半。

行业人士称，通过同时开凿几口井，缩短每口井目前平均70-75天的钻探期，借助这种规模经济效应是实现降低成本的最有效途径之一。他们还表示，运用多方向水平钻探和回收利用压裂液也能够节约成本。

涪陵项目或将扶助中石化在中国页岩气开放中一马当先，超过中国最大的石油企业--中石油 。

“与中石油相比，中石化在上游开发方面较弱一些。中石化渴望实现突破，”涉及页岩气计划工作的一名政府官员称。（完）