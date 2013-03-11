中国页岩气开发商难以复制美国模式

路透北京3月11日 - 中国放开页岩气储备的计划，面临进一步偏离预设轨道的风险，因为在最近一次招标中赢得开采权的16家公司都缺少一个核心技术--开采经验。

据行业专家透露，中国政府希望能像美国那样迎来页岩气的辉煌，但目前为止中国几无商业性产出，2015年产能达65亿立方米的目标看来也遥不可及。

在一窝蜂涌入该领域的新公司中，缺少开采页岩气的专业经验将给获得页岩气带来更大挑战，且若他们未能开采出页岩气，则中国将很难减少对原油、液化天然气和煤炭的进口依赖。

竞标胜出的公司将不得不购买他们缺少的专业技术，向外国专业公司，如斯伦贝谢(SLB.N)和Halliburton (HAL.N)等提供利润丰厚的合同，以获得开采页岩气所需的"水力压裂技术"(fracking)。

两年前页岩气首次竞标主要由大型国企掌控，如中海油(0883.HK)和中石油(601857.SS) (0857.HK)。

第二次竞标有超过100家企业感兴趣，其中包括一家地产开发商、一家粮食交易商和一家烟草经销商。页岩气的补助给他们带来吸引力，同时资金融通渠道畅通带来帮助。

竞标者的身份反映出市场对页岩气的狂热，及页岩气的潜能，同时表明政府试图复制支持美国页岩气革命的条件：诸多独立钻探商展开竞争。

Tri-Zen Consultancy公司的Tony Regan称，“他们获得的钻区信息很少，也不清楚钻井的成本和开发成本。”该公司为在中国开展燃气业务的公司提供咨询服务。

“推动他们的是，提早进入一个潜在大市场的吸引力。”

**中国页岩气距地表更深、分布更零散**

中国的潜力非常明显。政府估计技术上可采储的页岩气储备为25万亿(兆)立方米，而美国能源资料协会(EIA)的估计为36.1万亿立方米，两者均高出据估计美国所拥有的24.4万亿页岩气储备。

不过中国页岩气资源大多比美国更加深入地表，分布也更加零散，因此美国所使用的技术很难照搬至中国。

即使是像中石油和中石化(0386.HK)这样的石油巨擘，在部分被认为最具开采前景的地方也进度缓慢。到2012年5月为止，他们已经开采超过60座页岩气井，其中大多数位于四川盆地，但是到去年11月时，中石油在最具开采潜力地区的产量仅略高于1,100万立方米。

而美国2011年页岩气产量增加至2,400亿立方米，占全美天然气产量的约30%。

根据一位直接知悉招标情况的官方油气专家说，在第二次竞标中得标的公司还需面临另一个难处，那就是这些招标区块缺乏潜力。这20处招标的页岩气区块分布在八个省分，包括四川、贵州、河南、湖北和江西。

“根据对这几个页岩气区块蕴藏量的了解，我不是很乐观，”这位专家称。“能够有很大收益的发现可能不多，而即使能找到天然气，由于开采成本太高，恐怕也很难有利润。”

中国1月份宣布得标的16家公司中，六家是国有企业，而且大多是大型公用事业或煤企的子公司。有八家是地方政府支持下新成立的能源投资公司。

另外有两家为少有人知的民营企业，包括华瀛山西能源投资有限公司，这是上海挂牌的煤矿商永泰能源(600157.SS)的子公司。根据新华网，永泰已表示将为贵州省一处占地1,030平方公里的区块投资4.37亿元人民币。

根据能源商华电的官网，该公司已经和美国油田服务运营商Schlumberger合作，但官网并未详述双方合作的细节。

行业消息人士说，有些投标公司是与服务商合作准备这次的竞标。

动辄数十亿美元的钻采合约，也已促使包括Halliburton和Weatherford(WFT.N)在内的其他美国公司投资中国的同业。

不过为了保护这些钻探技术的知识产权，美国公司也许会限制压裂液及支撑设备的初期订单。行业专家表示，这些得标的公司可能得仰赖小型的当地公司来协助他们钻探开采。(完)

(编译 田建华/李婷仪 审校 许娜/高琦)

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