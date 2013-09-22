加大对开发煤层气财政支持 完善价格和发电上网政策--国务院

路透北京9月22日 - 中国国务院周日称，综合考虑煤层气的抽采利用成本和市场销售价格等因素，中国将加大财政资金支持力度，提高煤层气（煤矿瓦斯）开发利用中央财政补贴标准，并将完善煤层气价格和发电上网政策。

刊登在政府网上的“国务院办公厅关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见”称，中国将建立煤层气、煤炭协调开发机制，统筹煤层气、煤炭资源勘查开采布局和时序，合理确定煤层气勘查开采区块。

意见指出，对煤炭规划5年内开始建井开采的区域，采取合作或调整煤层气矿业权范围等方式，优先保证煤炭资源开发需要，并有效开发利用煤层气资源；对煤炭规划5年后开始建井开采的区域，应坚持“先采气、后采煤”。

中国将增设一批煤层气矿业权，通过招投标等竞争方式，优先配置给有开发实力的煤层气和煤炭企业。

“为适应煤矿瓦斯防治和煤层气产业化发展的新形势，进一步加大政策扶持力度，加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转。”意见称。

意见称，中国将对煤层气加大财政资金支持力度，强化中央财政奖励资金引导扶持，加大中央财政建设投资支持力度。

意见还提到，将落实煤炭行业淘汰落后产能及小煤矿整顿关闭扶持政策，安排中央财政奖励资金重点支持关闭高瓦斯和煤与瓦斯突出小煤矿，加快推进煤炭产业结构调整和煤矿企业兼并重组

**完善价格和发电上网政策**

意见并称，中国将强化对煤层气的税费政策支持，完善煤层气价格和发电上网政策，加强煤层气开发利用管理等。

具体措施包括，完善增值税优惠政策，加快营业税改征增值税改革试点；加大所得税优惠力度；落实煤层气市场定价机制。

“各地要严格落实放开煤层气（煤矿瓦斯）出厂价格政策，已纳入地方政府管理的要尽快放开价格，”新闻稿指出。

对于对煤层气发电价格，意见指出，要根据煤层气（煤矿瓦斯）发电造价及运营成本变化情况，按照合理成本加合理利润的原则，适时提高煤层气（煤矿瓦斯）发电上网标杆电价，未提高前仍执行现行政策。电网企业因此增加的购电成本，通过调整销售电价统筹解决。

意见还称，国家将支持煤层气发电上网；完善煤层气发电价格政策；加强煤层气矿业权管理；鼓励规模化开发利用，规范煤层气投资项目管理等。（完）

更多细节，请点选中国政府网站 (here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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