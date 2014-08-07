中国将截至2020年的页岩气目标产量减半

沪综指缩量近收平 市场热点散乱金融股再度护盘
路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周五缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。
路透北京8月7日 - 据一行业网站及一位政府消息人士称，由于初期勘探活动显示开发页岩气存在挑战，中国已将到2020年的页岩气产量预测值减半。
中国蕴藏的页岩气资源据信在全球排名第一，希望复制美国的页岩气革命。
四川的涪陵页岩气田是中国首个大型页岩气田。但专家称，由于地质条件复杂，加上生产成本高昂，涪陵页岩气田的成功很难复制。
中国电力新闻网（www.cpnn.com.cn）援引国家能源局局长吴新雄的话称，到2020年中国页岩气产量将达到300亿立方米。2012年设定的目标则是600-800亿立方米。
中国调整到2020年的页岩气产量目标，对石油服务企业可谓利淡消息。相关调整有待政府的最终批准。
“对于像安东油田服务(3337.HK)等中国石油服务行业的企业而言，这显然不利，”摩根大通驻香港的亚洲油气研究部门负责人Scott Darling说。“这反映了中国天然气市场面临的挑战。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
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