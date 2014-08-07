中国将截至2020年的页岩气目标产量减半

路透北京8月7日 - 据一行业网站及一位政府消息人士称，由于初期勘探活动显示开发页岩气存在挑战，中国已将到2020年的页岩气产量预测值减半。

中国蕴藏的页岩气资源据信在全球排名第一，希望复制美国的页岩气革命。

四川的涪陵页岩气田是中国首个大型页岩气田。但专家称，由于地质条件复杂，加上生产成本高昂，涪陵页岩气田的成功很难复制。

中国电力新闻网（www.cpnn.com.cn）援引国家能源局局长吴新雄的话称，到2020年中国页岩气产量将达到300亿立方米。2012年设定的目标则是600-800亿立方米。

中国调整到2020年的页岩气产量目标，对石油服务企业可谓利淡消息。相关调整有待政府的最终批准。

“对于像安东油田服务(3337.HK)等中国石油服务行业的企业而言，这显然不利，”摩根大通驻香港的亚洲油气研究部门负责人Scott Darling说。“这反映了中国天然气市场面临的挑战。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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