中国能源巨头看好页岩气前景 开发速度有望狂飙突进

路透香港8月29日(记者 朱球) - 中国能源巨头中石化(0386.HK) 和中石油(0857.HK)上调中国页岩气行业前景展望，称开采成本不断降低，但不认为短期内中国会出现页岩气行业发展高潮。

页岩气热潮改变了美国的能源前景，中国也希望能复制这一热潮。据估计中国应是世界上技术可开采页岩资源量最大的国家。行业专家警告称，中国想要变现页岩气资源要比美国更为困难，因为中国面临水资源短缺、地质结构复杂、基础设施缺乏等诸多严峻挑战。

但中石化和中石油的高管看好中国的页岩气潜力，称该行业的开发成本迅速下降，而国内天然气价格不断上涨。这与两年前的情况形成鲜明对比，当时绝大多数人关注的是中国页岩气发展所面临的困难。

在中石化2014年中期业绩发布会上，中石化董事长傅成玉对记者表示：“美国是三十多年将近四十年的时间才把页岩气真正大规模开发起来。我们还处在初期 …… 但不需要再摸索三十年，那就是成本会大幅降低。”

“我们发现有非常巨大的降成本空间……而且国内的气价在上调，这两个因素将会导致投入开发的力度大大增加。”

傅成玉表示，平均来说前几年一口井钻井成本大概要8,200 万元， 今年试下来在部分地区已经实现了大概6,000万一口井。

中石化旗下重庆涪陵页岩气项目是中国最大的页岩气项目。

分析人士称，中国的页岩气平均开采成本依然比美国高一倍，但相较几年前的1亿元的成本已大幅下降。

傅成玉表示，随着钻井实践的进一步深入、开发并扩大，三到五年内成本有可能降到5000万一口井，“降幅是非常大的。由于经验、 由于技术，未来我们看到在中国成本往下降的空间还是非常大的。”

但一些页岩气专家表示，涪陵页岩气项目的成功很难复制，因该项目具有独特的地质结构。

**新的乐观主义**

中石油副董事长兼总裁汪东进也对中国的页岩气开发持乐观态度。汪东进周四对记者表示，今年全年中石油将投资70亿元人民币用于页岩气开发。

汪东进表示，目前中石油的页岩气单井成本约5500万元，实现规模化生产后，拟将成本控制在5000万元以内，钻井速度亦将从初期的80多天控制在45天左右。

但傅成玉和汪东进均排除了在不久的将来中国出现页岩气热潮的可能性，称只有当成本大幅下降，天然气价格进一步上涨，才能切实加大对页岩气的投资。

根据行业网站和政府消息人士的说法，到2020年，中国的页岩气和煤层气产量均达到300亿立方米，这一数据比2012年国家能源局在页岩气“十二五”规划中提及的页岩气产量展望，已经减少了一半。

傅成玉表示，对于重庆涪陵页岩气项目，中石化预计于2015年将建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。

汪东进则表示，中石油力争到2015年达到年产26亿方，相信未来在产量上会逐步赶上中石化。

汪东进说：“对中国页岩气未来大的突破我们还是充满着信心。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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