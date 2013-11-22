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时事要闻 | 2013年 11月 22日 星期五 18:33 BJT

山东黄岛因输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡--新华（更新版）

(新增细节)

路透北京11月22日 -新华社周五援引中石化输油管道泄漏事故现场指挥部称，输油管道泄漏事故初步原因分析是管线漏油进入市政管网导致起火，具体原因正在调查。

截至14时23分，山东省青岛经济技术开发区（即黄岛区）输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡，其他伤亡情况正在核实中。

报导称，在今晨中石化组织下属公司抢修过程中发生爆燃。黄岛区海河路和斋堂岛路交会处起火，同时在入海口被油污染海面上发生起火。

周五凌晨，位于青岛市黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交会处，中石化输油管线破裂。报导称，事故发生后，斋堂岛街约1,000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管线进入胶州湾，海面过油面积约3,000平方米。（完）(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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