山东黄岛因输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡--新华（更新版）

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
(新增细节)
路透北京11月22日 -新华社周五援引中石化输油管道泄漏事故现场指挥部称，输油管道泄漏事故初步原因分析是管线漏油进入市政管网导致起火，具体原因正在调查。
截至14时23分，山东省青岛经济技术开发区（即黄岛区）输油管线泄漏爆燃已造成22人死亡，其他伤亡情况正在核实中。
报导称，在今晨中石化组织下属公司抢修过程中发生爆燃。黄岛区海河路和斋堂岛路交会处起火，同时在入海口被油污染海面上发生起火。
周五凌晨，位于青岛市黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交会处，中石化输油管线破裂。报导称，事故发生后，斋堂岛街约1,000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管线进入胶州湾，海面过油面积约3,000平方米。（完）(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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