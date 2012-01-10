山东重工收购意大利游艇业者法拉蒂

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透山东济南1月10日电---中国国企山东重工集团周二表示,同意收购债台高筑的意大利游艇业者法拉蒂(Ferretti Group)控制性股份,以进军市场规模达70亿欧元的全球游艇工业,以及快速增长的中国奢侈品市场.
"中国是游艇业快速成长的发展中国家之一,未来5-10年有着庞大的潜力,"法拉蒂主席Norberto Ferrett在一份联合声明中指出.
山东重工董事长谭旭光表示,公司将为法拉蒂注入新的资源,包括提供新的市场营销管道以及资本,让法拉蒂未来能在新兴市场更具效率地扩张.
"双方共享资源以及行业整合,将有助於山东重工及法拉蒂合作发挥综效."谭旭光说.
山东重工为农机及建筑机械制造商,为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.
声明还指出,法拉蒂主要管理层将获留任,总部及生产基地也留在意大利.
法拉蒂拥有Pershing, Riva以及 Ferretti等品牌,去年与山东重工签署一项无拘束力的备忘录,在大中华地区及其他新兴市场设计及销售游艇产品.(完)
--编译 李珊珊; 审校 乔艳红
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