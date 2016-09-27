上海银监局要求下辖银行终止与违规房产中介合作--报载

路透上海9月27日 - 据上海证券报周二报导，上海银监局日前向辖内银行业金融机构下发通知，重申将加强对房地产中介机构业务合作资质审核等监管要求，并要求商业银行终止与违规房产中介的合作。

该通知明确，对于为购房人提供或参与首付款或尾款等融资服务、曾制造或参与制造假按揭、欺诈和套取银行信用、向银行推荐的个人住房贷款中集中爆发不良贷款的、发布未经产权人书面委托的房源信息和隐瞒抵押等五项违规行为的房地产中介机构，商业银行应立即终止与其合作关系，并将其列入黑名单报送上海市银行同业公会。

同时，商业银行要依法合规开展与房地产中介机构的日常合作，不得与合作机构相互勾结提供“首付贷”等违法违规的金融产品和服务，不得将金融服务与中介服务捆绑，不得以“返佣”形式给予或变相给予中介机构经济利益；同时还要强化房地产中介服务行业的信用管理。

一位银行工作人员指出，在相关业务办理中也曾遇到过上述通知中提到的首付贷及假按揭行为，但银行一般可以通过征信记录、首付款的真实来源来综合判断客户经济能力，同时也能通过分析“上下家”等关系，找到假按揭的疑点。

“目前房地产中介机构向银行推荐的房贷，并未出现不良集中爆发的现象。”据一位银行人士表示，但发布未经产权人书面委托的房源信息的第五项违规行为仍时有发生。

上个月，住建部、国家发改委、工信部等七部门联合印发《关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》，从规范中介服务行为、完善行业管理制度、加强中介市场监管三个方面，提出了16条政策措施，力求不断规范房地产中介市场秩序。

上海银监局相关人士表示，上述通知贯彻落实了上述意见，旨在进一步规范辖内银行业金融机构与房地产中介机构的业务合作管理，促进上海市房地产市场平稳健康发展。

今年4月25日，上海银监局辖内的商业银行一度暂停了与链家等六家房产中介机构业务合作。5月根据上海市银行同业公会核实情况及各相关监管部门意见，上海市银行同业公会指导上海辖内商业银行恢复了与链家等六家房产中介机构的业务合作。（完）