全球中央对手方协会CCP12落户上海

路透上海6月8日 - 全球中央对手方协会（CCP12）周三在中国上海举行协会注册成立大会，宣告协会法人实体在上海正式注册成立。此前上海清算所已加入CCP12，为该协会的执委会成员。

中国央行副行长潘功胜在大会中表示，从国外场外衍生品市场的评估报告来看，中国在中央对手清算机构建设、产品覆盖范围、强制中央对手清算机制等方面，与国际最佳实践形成了同步。希望协会以落户上海为契机，继续在国际金融市场监管改革、跨境协调等方面发挥积极作用，推动中央对手清算行业健康发展。

他并称，中央对手方是重要的金融市场基础设施之一。国际金融危机以来，中央对手清算在全球金融市场发展中的重要性凸显，在防范系统性金融风险方面发挥了积极作用。

他提到，长期以来，中国人民银行积极推动中央对手方清算，推动成立上海清算所，搭建完善中央对手清算业务，成功推出外汇、利率、汇率衍生品等的中央对手集中清算，以人民币利率互换为起点，确立了场外金融衍生品集中清算的整体框架。

CCP12是目前唯一的全球性中央对手方同业组织，由从事中央对手清算业务的清算机构、金融市场基础设施和其他国际金融机构自愿结成的全球性、非营利民间组织。

2009年由中国央行批准成立和主管的上海清算所（即银行间市场清算所股份有限公司）是中国场外金融市场专业化的中央对手清算机构，现已建立中国场外金融市场统一的中央对手清算服务体系，包括债券、利率、外汇和汇率、航运及大宗商品等创新金融衍生品中央对手清算业务，同时建成中国公司信用债券登记托管结算中心。（完）