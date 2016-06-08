全球中央对手方协会CCP12落户上海

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月8日 - 全球中央对手方协会（CCP12）周三在中国上海举行协会注册成立大会，宣告协会法人实体在上海正式注册成立。此前上海清算所已加入CCP12，为该协会的执委会成员。
中国央行副行长潘功胜在大会中表示，从国外场外衍生品市场的评估报告来看，中国在中央对手清算机构建设、产品覆盖范围、强制中央对手清算机制等方面，与国际最佳实践形成了同步。希望协会以落户上海为契机，继续在国际金融市场监管改革、跨境协调等方面发挥积极作用，推动中央对手清算行业健康发展。
他并称，中央对手方是重要的金融市场基础设施之一。国际金融危机以来，中央对手清算在全球金融市场发展中的重要性凸显，在防范系统性金融风险方面发挥了积极作用。
他提到，长期以来，中国人民银行积极推动中央对手方清算，推动成立上海清算所，搭建完善中央对手清算业务，成功推出外汇、利率、汇率衍生品等的中央对手集中清算，以人民币利率互换为起点，确立了场外金融衍生品集中清算的整体框架。
CCP12是目前唯一的全球性中央对手方同业组织，由从事中央对手清算业务的清算机构、金融市场基础设施和其他国际金融机构自愿结成的全球性、非营利民间组织。
2009年由中国央行批准成立和主管的上海清算所（即银行间市场清算所股份有限公司）是中国场外金融市场专业化的中央对手清算机构，现已建立中国场外金融市场统一的中央对手清算服务体系，包括债券、利率、外汇和汇率、航运及大宗商品等创新金融衍生品中央对手清算业务，同时建成中国公司信用债券登记托管结算中心。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。