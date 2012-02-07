沪综指缩量收跌1.7%

路透北京2月7日电---中国股市沪综指周二缩量收跌近1.7%,地产股因销售数据不佳领跌.分析人士指出,目前影响市场的主要因素是投资者预期政策微调步伐或放缓,从而拖累流动性及促进宏观面的进一步改善.

沪综指.SSEC收报2,291.902点,跌39.234点,或1.68%,昨日该股指则收创两个月新高.今日沪市A股成交额减至579.6亿元人民币,上个交易日为672亿元.

南京证券分析师温丽君表示,"2,350点上方压力较大,久攻不下後大盘面临回调压力.目前影响市场的主要因素是对於政策微调步伐的预期有变,若进一步延缓,会影响市场对流动性及政策面改善的预期."

中国央行今日重启暂停六周的正回购,市场对短期内再次调降存准率的预期大减.

温丽君并预计,股指短期仍将在2,300点附近震荡蓄势,後续则还要看政策面和流动性的改善状况.若放松迹象不明显,且地产数据持续不乐观,则基本面还未见底.

沪市地产类指数.SSEP收挫2.18%,深万科(000002.SZ)下跌3.15%,收报7.38元.

本地媒体报导称,春节後首周,中国房地产指数系统监测的40个城市中,36城市楼市周均成交量同比下降,15城市成交量降幅在50%以上.北京、上海等重点城市市场供应与成交均呈现颓势.

沪深300指数2月合约尾盘报2,462.8点,跌1.57%,成交量为320,249手.(完)