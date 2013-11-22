上海国际能源交易中心正式挂牌

路透上海11月22日 -上海国际能源交易中心周五正式挂牌，成为中国资本市场落实上海自贸区建设的又一重大举措，也标志着备受瞩目的中国版原油期货上市渐行渐近。

本月稍早，上海国际能源交易中心股份有限公司在上海自贸区注册成立，注册资本金50亿元人民币，成为目前进驻自贸区规模最大的金融类企业。

中国证监会副主席姜洋在揭牌仪式上表示，“国际能源交易中心成立后，将具体承担国际原油期货交易平台的筹建工作，为加快推进原油期货市场建设提供更好的组织保障。”

他并称，自今年1月启动原油期货国际平台技术细则实施以来，总体运行平稳，目前各部委正在抓紧制定相关的配套政策。

上海期货交易所理事长杨迈军表示，将按照国际平台、净价交易、保税交割的思路，抓紧原油期货上市的准备工作，争取早日推出。

不过目前中国版原油期货尚无具体的上市时间表。最新的原油期货合约草案显示，该品种交易标的为中质含硫原油，计价货币为人民币，而非业内此前猜测的人民币和美元双币种并行计价。

此前中国证监会在支持上海自贸区的政策措施中指出，同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。

上期所提供的资料显示，上海国际能源交易中心的经营范围包括组织安排原油、天然气、石化产品等能源类衍生品上市交易、结算和交割，制定业务管理规则，实施自律管理，发布市场信息，提供技术、场所和设施服务。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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