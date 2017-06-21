持续推进蓝筹股市场建设 积极探索交易所国际化新模式--上交所

路透北京6月21日 - 中国上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉表示，将继续坚持市场化、国际化、法制化的改革方向，持续推进蓝筹股市场建设，平稳发展衍生品和基金市场，积极探索交易所国际化的新模式、新机制，切实加强一线监管保护各类投资者的合法权益，有效提升服务国民经济发展的能力和国际影响力。

上交所周三刊登新闻稿称，中国内地股市总市值近8万亿美元，是全球第二大股市，国际投资者对配置中国股票的需求日益迫切。此次MSCI宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数，顺应了国际主流机构投资者的投资需求，对国际资本的流动格局将产生深远影响。

“A股纳入MSCI新兴市场指数是中国股票市场国际化的重要一步，对上交所的发展既是机遇，亦是挑战。”施东辉称。

他认为，此次纳入决定是国际主流机构投资者投票的结果，表明国际投资界对中国经济增长前景和金融市场稳健性的良好预期，是对中国坚定推动经济全球化、融入全球金融市场的进程投下了信任的一票，也是对中国资本市场近年来改革开放成果的高度认同。

据初步估算，在222只纳入MSCI的股票中，上交所的股票家数约占三分之二，可交易市值约占四分之三。不过据有关研究机构分析，预计国际投资者将会更加平稳持续地投资A股市场，但不会出现爆发式的资金涌入。

北京时间周三凌晨，美国指数公司明晟MSCI表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数，将有222只中国A股纳入其在全球被广泛追踪的MSCI明晟新兴市场指数。（完）