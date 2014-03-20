中金所周五启动上证50、中证500股指期货仿真交易（更新版）

(新增分析师评论及背景)

路透上海3月20日 -在沪深300股指期货推出近四年后，中国金融期货交易所又将新推两只股指期货品种，周五将开展上证50和中证500股指期货的全市场仿真交易。分析师指出，这两只指数，尤其是中证500指数的权重股，与沪深300指数重合度不高，有利于满足投资者配置或套保需求。

业内人士预期，由于上证50.SSE50和中证500股指.CSI500期货只是在现有沪深300股指期货的基础上增加新的品种，对于会员系统的保证金和风控体系变更不会太大，估计未来正式推出的进程可能较快。

国泰君安期货分析师许宿淮指出，“中证500指数的权重股大多是中小盘成长股，与现有的沪深300.CSI300重合度不大，互补性较强，可以满足套保或配置需求。”

永安期货研究院院长助理周博认为，“工具增加是很有效的补充，创业板、中小盘的指数如果拿沪深300对冲的话，效果不好，因为幅度明显跟不上。”他并指出，上证50、中证500股指期货推出以后，ETF、期货现货之间的相关性操作也是比较值得期待的。

中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况；上证50指数则挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

中国金融期货交易所周三晚公布，将于本周五（21日）面向全市场开展上证50和中证500股指期货的仿真交易。在启动上证50和中证500股指期货仿真交易后，中金所还将随即开展上证50股指期权仿真交易。

目前中金所已上市沪深300股指期货、五年期国债期货两个金融期货产品，2013年底还启动了沪深300股指期权全市场仿真交易。

中金所表示，上证50和中证500股指期货的仿真交易充分借鉴沪深300股指期货和五年期国债期货筹备经验，将进一步完善股指期货产品序列，满足市场多元化的风险管理需求，丰富金融投资理财渠道。

根据中金所《关于上证50和中证500股指期货合约仿真交易有关事项的通知》，上证50和中证500股指期货仿真交易首批交易的合约月份为2014年4月、2014年5月、2014年6月和2014年9月，上市初期的交易保证金为10%。

交易手续费标准暂定为交易金额的万分之零点二五，交割手续费标准为交割金额的万分之一。中金所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。上证50和中证500股指期货仿真交易采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。（完）

(发稿 林琦/张晓翀; 审校 张喜良)

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