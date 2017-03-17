中国继续从严监管上市公司“高送转” 密切关注高杠杆行为--上交所

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 中国上海证券交易所周五表示，将继续从严监管上市公司“高送转”，密切关注高杠杆增持和高杠杆收购，有序开展2016年年报事后审核问询，继续严惩各类信息披露违法违规行为。
上交所新闻稿称，部分上市公司在年报披露前后公布“高送转”方案，引起股价大幅波动。多数“高送转”与上市公司经营业绩无直接关联，也无法提升上市公司价值，“高送转”负面影响需高度关注。
“为此，上交所对“高送转”行为实施专项治理。”上证所称，从已披露的情况看，2017年沪市“高送转”的公司数量同比明显减少，股票走势总体平稳，未出现明显的炒作迹象。
上交所并称，近期高杠杆增持和高杠杆收购受到市场关注。对此，上交所抓住信息披露和交易监控两个关键环节，重点监管高杠杆收购和增持行为，通过“穿透式”信息披露和“分类式”交易监控，抑制炒作。
上交所并称，将继续按“查审分离”工作机制，持续强化信披违规案件惩戒力度，重点查处一批涉嫌严重侵害投资者权益的违规行为，对个别公司在短期内频繁违规、情节严重、性质恶劣的，予以顶格处分。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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