中国继续从严监管上市公司“高送转” 密切关注高杠杆行为--上交所

路透北京3月17日 - 中国上海证券交易所周五表示，将继续从严监管上市公司“高送转”，密切关注高杠杆增持和高杠杆收购，有序开展2016年年报事后审核问询，继续严惩各类信息披露违法违规行为。

上交所新闻稿称，部分上市公司在年报披露前后公布“高送转”方案，引起股价大幅波动。多数“高送转”与上市公司经营业绩无直接关联，也无法提升上市公司价值，“高送转”负面影响需高度关注。

“为此，上交所对“高送转”行为实施专项治理。”上证所称，从已披露的情况看，2017年沪市“高送转”的公司数量同比明显减少，股票走势总体平稳，未出现明显的炒作迹象。

上交所并称，近期高杠杆增持和高杠杆收购受到市场关注。对此，上交所抓住信息披露和交易监控两个关键环节，重点监管高杠杆收购和增持行为，通过“穿透式”信息披露和“分类式”交易监控，抑制炒作。

上交所并称，将继续按“查审分离”工作机制，持续强化信披违规案件惩戒力度，重点查处一批涉嫌严重侵害投资者权益的违规行为，对个别公司在短期内频繁违规、情节严重、性质恶劣的，予以顶格处分。（完）