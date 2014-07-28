《独家新闻》上海福喜去年曾被质检员工指称伪造产品生产日期 但官司胜诉

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月25日（记者 Kazunori Takada） - 处在过期肉事件风口浪尖的上海福喜今年早些时候打赢了一场与一名前质检员工间的诉讼，后者的指控包括他被迫伪造肉类产品的生产日期。

汪冬来从2007年到2013年在上海福喜工作，称上海福喜使用氯气进行清洁，对其健康造成伤害，索赔约3.8万元。法院文件显示，他还寻求解除与上海福喜的劳动合同，称被迫加班，被迫做出违反食品安全法的不道德行为。

路透获得的法院文件显示，汪冬来在去年10月的庭审上表示，他不愿违法伪造生产日期，并表示多次要求上海福喜改变做法，因这种做法违反食品安全法，伤害消费者权益。但美国福喜集团下属的上海福喜忽视了他的意见。

无法联系到汪冬来进行置评。那场官司中汪冬来的代理律师拒绝发表评论。

上海市嘉定区法院1月驳回了汪冬来的诉讼请求，称上海福喜提供的记录显示他的健康状况正常。文件显示，法院还驳回了汪冬来提出的被迫加班和被迫伪造生产日期的指控，因证据不足。