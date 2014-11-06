国务院：稳定资源性产品进口 加紧上海自贸区试点汽车平行进口

路透北京11月6日 - 为稳定外贸进口，中国国务院办公厅周四发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口，支持和鼓励企业建立商业储备。

此举旨是落实9月底国务院常务会议确定的加强进口的政策措施。中国政府网刊登的意见并称，将进一步优化进口环节管理，调整汽车品牌销售有关规定，加紧在上海自由贸易试验区率先开展汽车平行进口试点工作。

国务院指出，将加快调整《鼓励进口技术和产品目录》，鼓励银行业金融机构加大进口信贷支持力度，扩大先进技术设备、关键零部件等进口。

“稳定资源性产品进口，完善国家储备体系，支持和鼓励企业建立商业储备。”意见称，支持境外能源资源开发，鼓励战略性资源回运，还要在有效管理前提下，适度扩大再生资源进口。

同时，还要增加一般消费品进口，加快与相关国家就水产品、水果、牛羊肉等产品签订检验检疫协议，并鼓励国内商业企业经营代理国外品牌。

受国内经济疲弱、大宗商品价格下滑等多重因素影响，中国年初以来进口增长乏力，有四个月出现同比负增长。海关数据显示，今年1-9月进口同比增长仅1.3%。

国务院9月底常务会议确定加强进口的政策措施，表示将实施积极的进口促进战略，加强技术、产品和服务进口。

在促进进口贸易便利化方面，国务院最新表示，将适时调整自动进口许可货物种类，加快自动进口许可管理商品无纸化通关试点；并对进口货物实行24小时和节假日预约通关，加快推进全国海关通关一体化改革工作。

此外，要积极参与多双边合作，加快推进“一带一路”建设，挖掘合作潜力，抓紧收获早期成果。

国务院还称，要加大对国家进口贸易促进创新示范区的政策支持，支持大宗商品交易平台建设，完善进口贸易平台；并加快出台支持跨境电子商务发展的指导意见。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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