上海自贸区宣告期市开放真正起步 缓步推进是主基调

作者 李文科/丁琦

路透北京10月11日 - 上海自由贸易区堪称中国政府推进新一轮改革的“试验田”，而在中国期市开放的层面，上海自贸区无疑具有更为关键的意义，因为它宣告了中国期货市场开放的真正起步，可以说是“零的突破”。

虽然很多细则尚未出台，具体的操作流程亦无样板，但和深圳前海对区内期货公司施行增量税负优惠的措施相比，上海自贸区为“闭门造车”的中国期货业真正打开了一扇门。

根据官方文件，自贸区内符合一定条件的单位和个人按照规定双向投资于境内外证券期货市场。上海期货交易所将在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，全面引入境外投资者参与境内期货交易；证券期货经营机构可在区内注册成立专业子公司；区内证券期货经营机构可开展面向境内客户的大宗商品和金融衍生品的柜台交易。

“自贸区内的企业可以做OTC市场，可以做境外期货，...实际上通过自贸区把国内国际两个市场打通，这个对于（中国）期货市场而言，意义很大，”中证期货副总经理景川指出。

他并认为，之前深圳前海对于区内期货公司是采取增量部分进行税收优惠，在期货市场的走出去和引进来方面，显然上海自贸区走得更远。

比如允许区内证券期货机构开展柜台交易，就可以把国内外期现货市场紧密相连，为期货公司的现货子公司、风险子公司等业务提供机会。

中粮期货资产管理部副总监孙嘉就指出，自贸区的很多政策出台得很密集，各期货公司都会仔细解读研究再做决策，估计十一之后领导层会具体考虑。

浙商期货北京营业部总经理路易也表示，自贸区在期货市场开放方面向市场传达了一个信号，资本市场正在为全面开放做准备。不过在他看来，尽管自贸区为期货市场开放开了一个口子，但中国期货市场开放仍是处于试验阶段。

他强调，考虑到中国期货业人才匮乏，衍生品等品种结构和交易风险机制等尚不完善，期市开放仍是一个缓步推进的过程，以让更多企业能有适应的过程，而自贸区则是中国期市开放的“缓冲带”。

目前，海通期货、宏源期货、广发期货、申万期货和华安基金等机构正在设立或准备设立风险管理子公司和资产管理子公司。

中国期货市场基本属于闭门造车的阶段，尽管很多期货产品的市场是全球化的，但无论是资金往来还是投资者的来源，基本都局限于国内市场，仅有少数企业被允许在海外市场进行套期保值，少数期货公司被允许在海外设立分支机构。

浏览自1993年以来中国期货市场交易状况图表，请点击: link.reuters.com/mem73v

**细则决定开放度**

尽管期货业开放的姿态给业界无限遐想，但具体的操作细则没有出来，很多期货公司仍在观望当中，期待政策的明朗化。

尤其是资本项下开放的力度究竟如何，将一定程度决定大宗商品和期货业开放的高度。

备受关注的中国（上海）自由贸易试验区于9月底正式挂牌，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。

中国证监会此前发布支持中国（上海）自由贸易试验区五条措施，华安基金管理公司和申银万国期货公司的子公司当天亦成为首批入驻自贸区企业。而这两家专业子公司未来发展方向，例如跨境产品、风险管理产品，已成为近阶段外界所关注重点。

景川指出，国际市场上利差交易的占比相当大，而中美利差长期存在，在目前国内资本账户尚未完全开放的前提下，上海自贸区无疑提供了一个内外货物融资贸易更为便利的可能性。

“有些企业为了获取利差走一些不太合法合规的渠道，但也可以走完全合法合规的方式，融资贸易就是其中的一个，设立自贸区在这一方面一定会有所突破。”他认为。

无利不起早。中投期货上海营业部高层阎勇刚就指出，只要有业务，有盈利增长点，就会吸引相关企业。现在很多大的贸易公司已经在自贸区设立或者考虑设立子公司。

孙嘉亦认为，有些期货公司先行入住，这与各家公司的战略也有关。期市谁先进去或者谁后进去并不重要，关键是进去后要找到一个发力点，弄清楚盈利模式在哪里。

“自贸区为中国期货公司的发展提供了很大的发展潜力，但须与期货公司现有的自身优势整合在一起。”孙嘉指出。

不过，很多公司担心，除了注册资本之外，其他资金能否进入自贸区或者有多少能进入自贸区，这对于很多贸易公司而言最为关键。

“的确是开了一个开放的口子，但还是摸索着来，现在都没有确切的东西，负面清单管理规则还是有空间的，而细节是一个慢慢的过程。”阎勇刚指出。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国商务部周五公布2014年原油非国营贸易进口允许量总量为2,910万吨，成品油（燃料油）为1,620万吨，与2013年持平。

--知情人士周四表示，中国大连商品交易所将在10月18日推出国内首个铁矿石期货合约。

--中国有色金属工业协会再生金属分会秘书长王吉位周四表示，中国再生有色金属年产量已突破千万吨，占有色金属总量约1/3，但今年以来受产品价格下跌、废料价格上涨两面夹击，再生有色金属企业进入了微利时期。

--行业消息人士表示，随着中国加速建设电网、铁路和经济适用房，其2014年精炼铜进口料增加，但废铜供应紧张可能降低其国内产量。

--中国钢铁工业协会网站周三发表分析指出，由于中国钢铁企业生产经营局面仍然严峻，加之原料供过于求持续，中国铁矿石价格或将进一步回落。

--中国上海航运运价交易有限公司（SSEFC）周四起上市交易南北航线煤炭运力衍生品合同，这是全球首个运力交割型航运金融衍生品，打破了航运业内衍生品现金交割的惯例，实现“实物交割”，以满足实体经济的运力需求。

--香港政府统计处周二数据显示，8月份香港对中国内地的黄金总出口为131,374公斤（131.374吨），按月微增1.7%；月内自中国进口的黄金总量按月则大升62.4%。（完）

(审校 张喜良)

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