上海自贸区将推进资本项目可兑换试点 缩减外商投资负面清单

路透北京3月31日 - 中国国务院最新表示，将全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放，有序推进资本项目可兑换试点，最大限度缩减自贸试验区外商投资负面清单。

中国政府网周五刊登国务院通知，提出进一步深化金融开放创新，加快构建面向国际的金融市场体系，建设人民币全球服务体系，有序推进资本项目可兑换试点。

根据“全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案”，到2020年，上海自贸区率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，把自贸试验区建设成为投资贸易自由、规则开放透明、监管公平高效、营商环境便利的国际高标准自由贸易园区。

方案称，上海自贸区将增强“一带一路”金融服务功能。加强与境外人民币离岸市场战略合作，稳妥推进境外机构和企业发行人民币债券和资产证券化产品，支持优质境外企业利用上海资本市场发展壮大，吸引沿线国家央行、主权财富基金和投资者投资境内人民币资产，为“一带一路”重大项目提供融资服务。

还要探索具有国际竞争力的离岸税制安排。基于真实贸易和服务背景，结合服务贸易创新试点工作，研究探索服务贸易创新试点扩围的税收政策安排。

方案还提出，上海自贸区要最大限度缩减自贸试验区外商投资负面清单，推进金融服务、电信、互联网、文化、文物、维修、航运服务等专业服务业和先进制造业领域对外开放。

中国全面深化改革领导小组会议此前审议通过全面深化上海自贸区改革方案，称要对照国际最高标准，查找短板弱项，继续推动投资贸易自由化便利化，加强同上海国际金融中心和具有全球影响力的科创中心建设的联动。（完）

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