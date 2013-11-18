上海自贸区拟建离岸保险市场--报载

路透上海11月18日 -上海证券报周一援引上海保监局局长裴光透露，上海自贸区保险市场将定位离岸保险市场试验区、重点险种创新试验田和保险资金海外投资基地，而在重点险种方面，将聚焦航运保险、高端健康险、责任险、信用保险等。

裴光是在参与复旦大学自贸论坛一场以“金融改革、金融开放、金融监管”为题的研讨会上作出上述表示的，他并指出还将进一步研究有关保险市场（交易所）的建设、保险资金海外投资品种范围扩大的问题，以及保险资金境内外双向投资的问题。

此前在上海自贸区挂牌时，保监会随后也发布了一系列保险业的支持举措，包括支持自贸区保险机构开展境外投资试点，积极研究在自贸区试点扩大保险机构境外投资范围和比例等。

在自贸区航运保险业务方面，报导指出，上海保监局正着手进一步推进航运保险服务建设，引进更多公司来上海设立航运保险中心。航运保险协会正在积极组建，预计年底前该协会将可挂牌。

“正在与地方政府合作，推动保险行业信息纳入自贸区监管平台，”裴光指出。

此外，报导并援引上海证监局副局长朱健表示，预计证监会今后还会根据实际需要不断推出新的政策和方案，证监会也在酝酿新一轮改革政策，让市场起决定性作用。(完)

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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