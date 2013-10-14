沪金创三个多月新低 避险作用受限且技术走势破位

路透上海10月14日 - 上海期金周一创下逾三个月收盘新低，尽管上调美国债务上限的最后期限临近，但市场仍对达成协议抱有希望，加之金价技术面呈现破位迹象，均令短线走势持续偏空。

上午公布中国的CPI数据略高于预期，不过市场人士普遍认为数据尚在合理运行区间，目前商品市场的关注焦点仍放在中国经济的复苏势头。

上海期金主力1312合约连续第五个交易日收低，报每克255.20元，下跌1.54%。受外盘金价小幅反弹影响，沪金今日略微扳回周五夜盘的跌幅，但仍创下今年7月11日以来最低收位。

“这次美国债务上限危机与11年那波相比，一个重要的差异是当前美国经济表现不错，债务上限之争更多地是为了解决历史遗留问题，市场并没有显现出太多的恐慌，黄金的避险作用并不明显。”银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示。

化解美国债务僵局的努力仍在进行。此前参议院民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔举行了私下会谈，里德称此会谈是“实质性的”。尽管周一适逢美国联邦假日，但参议院和众议院均计划上班。

从技术上看，金价亦显现出破位迹象，此前伦敦现货金已跌破每盎司1,280美元附近的颈线位，短线或再度考验6月所及1,180附近的年内低位。

中国黄金协会甫公布的数据显示，今年1-8月中国黄金产量为270.167吨。较去年同期增长8.18%。

欲浏览金价技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/qat73v)

**通胀尚不足虑，市场聚焦复苏势头**

今日主要工业品期货大多收高，周末公布的贸易数据显示中国商品进口保持强劲，而今日的CPI数据虽然略高，但未引发太多收紧政策的担心。

中国国家统计局周一公布，9月CPI同比上涨3.1%，高于路透调查的预估中值2.9%且为七个月高点。PPI同比下降1.3%，路透预估中值为下降1.4%。

银河期货的赵先卫表示，鉴于CPI略微偏高，央行公开市场操作可能会略紧一些，但主要政策方面不会有太大动作。目前商品市场的焦点还在于经济表现上，鉴于近2-3个月来经济表现持续良好，目前的复苏势头至少会持续一段时间。

中国海关周六的数据显示，尽管中国9月出口意外下滑，但大宗商品进口延续强势。当月铁矿石进口量触及月度纪录新高，铜进口亦跳升至18个月最高，表明国内厂商补库意愿不减，大宗商品需求力度依然强劲。

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。