沪港通威力不容忽视，两岸三地股市新机遇--今周刊「老谢开讲」

6月5日 - (本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中国国务院总理李克强一句：「建立沪港股票交易所『互联互通』。」两地证监当局闪电通过「沪港通」。有了沪港通，中国股市可藉此引入外资，有机会改变中国股票市场一直以来的「基因」，并引导资金由银行存款流向资本市场，而香港更是最大受益者。

四月十日上午十点三十二分，李克强正式为沪港股市「互联互通」开绿灯，沪港通正式拍板试点。中港证监会通告，沪港通投资沪股总额度为三千亿人民币，每日额度为一三○亿人民币，投资港股的额度则是二五○○亿人民币，每日额度为一○五亿人民币，后面还附加一条，可根据试点情况，对投资额度进行调整。

**沪港通开绿灯，牵动两岸三地股市**

沪港通拍板后，香港财政司长曾俊华兴奋表示：「惊奇终于来了！」香港财经事务及库务局长陈家强，则称沪港通将为香港带来大机遇，他认为，过去香港对中国内地金融市场渗透率是零，提供的金融服务是零；香港只拿中国的货、中国的股票到外面去卖，沪港通之后，香港可为中国本地投资者提供买卖港股的服务，下一步如果中港基金互认，两条腿绑在一起，将可打造全新的金融服务，开创世界级的竞争力。

沪港通过关后，在台湾并没有引起太多的注意，对香港却是重大事件，港人的期待十分之大，因为二○○七年的「港股直达车」让香港恒生指数突破三万点，写下历史新纪录，这次通过沪港通，香港市场虽然不再那么激情，但是对两岸三地影响至巨，值得台湾投资人高度关注。

首先是相对全球股市过去几年的奔腾，目前中国与香港股市都在相对的低基期，因此，沪港通一过，对香港、深沪股市都会带来重大影响。因为沪港通试点后，很快就深港通，不管是沪港通或深港通，今年十月以后，只要在香港有帐户，便可透过香港直接买进上海股市的股票。

台湾投资人在香港开户的不少，今年十月起即可透过香港买进上海的Ａ、Ｂ股，这对台湾的影响将立竿见影，一是台股在证所税风暴后，从七千点上涨到九千多点，相对处在较高的基期；而沪港股市多年未涨，正好处在低基期，此时水往低处流，沪港股市可能比台股更具吸引力。

其次，台股明年证所税上路，交易金额超过十亿台币的所谓「大户」，要课证所税再加上富人税，为了避税，有的大户变身外资，有的在境外开立公司帐户，最方便的是将钱汇入香港，直接透过香港买进上证市场的股票。

**台股课证所税，加速资金乾坤大挪移**

有了沪港通，台湾证券业登陆抢生意，已经没有太大意义，因为香港低税优势，将让台湾的股民「爱不释手」。

在香港股市的交易，除了印花税稍贵，最大优势是股息股利免课税，对比台湾股息股利并入综合所得税，最高税率从四○％拉升到四五％，还有两税合一抵扣率减半，一连串仇富的税制，很可能为二○一五年的资本市场埋下重大变数。

今年以来，中港股市持续低迷，台股则稳步上扬，五月底写下九一三九．五七新高点，颇有向万点挑战的架式，但是深沪股市依然不振。今年以来，上证下跌三．六三％，而在前一年上证下跌六．七％，深圳成分股今年以来则下跌九．三二％，外国人可以交易的上海Ｂ股，今年以来已大跌一二．一％，深圳Ｂ股下跌七．四八％，在全球股市持续大涨中，显得格外弱势。

而全球外资活络的香港股市，受到深沪股市不振的波及，今年以来也小跌○．九六％，与台股一三年上涨一一．七六％，今年又上涨五．三九％，可说是大异其趣。所以大家心里要有个谱，今年十月沪港通上路，沪港股市都在低基期，台股则在高基期，一定会造成一次资金的乾坤大挪移，台湾通过的新税制，正好让台湾加速资金出走，沪港通是下一个大机会。

第二个大战略要看中国。中国股市从○七年以来一直低迷不振，上证在○七年最高涨到六一二四点，美国道琼在○七年最高涨到一四一九八点，如今已写下一六七五六点的历史新天价，上证仍在二○○○点左右浮沉，美股老早已穿头而上，沪股却只有○七年的三分之一。

中国在○八年金融海啸后，祭出四兆人民币救市措施，结果温家宝主政时代的宽松措施，让庞大游资跑去炒房，造成今日中国高房价尾大不掉的困境，股市则因地雷频传，公司治理不佳，股民退却，也导致中国ＧＤＰ（国内生产毛额）成长耀眼，股市却跌跌不休。

这次透过沪港通，就是为了改变中国股市的「基因」。也就是沪港通是在可控制风险的情况下，创造中国资本帐开放的契机，中国透过沪港通引导银行存款进入资本市场，中国一位经济专家在接受香港《经济日报》访问时就表示：「这件事情最核心的意义，是多年来没有打开的全球第二大经济体中国最核心的金融市场──资本市场，未来透过沪港通，真的打通了！」

沪港通初期两边互通的额度是五五○○亿人民币，这个额度限制在沪港通的股票买卖系统中互联互通，资本市场双方互通风险可换，唯一的差别只在监管及交割制度；因为「我的投资者要去你的市场，投资我不管的股票；你的投资者要来我这里，投资你不管的股票」，中港两市监理必须透过互助，且还要买家风险自负。

另一个是交割制度的差异，香港交易所是「Ｔ加二」，也就是交易后两日交割，而在上海证券市场，资金交割是「Ｔ加○」，即交易当日扣款，股票则是「Ｔ加一」交割，在上海交易，投资者必须有足额现金，才能进行买卖交易，买进之后，资金随即被扣款，这是两市不同机制，投资者必须自行适应。

**陆股改变基因，触发上兆美元外资汇港**

两市互通后，香港证监会人员表示：「只要把两个水库打通，什么事情都会发生，水也会流，鱼也会来！」新制度打开了闸门，各种开放就会愈来愈通，将来沪市资金可直接入港，让港股交易量再放大；而中国投资人参与香港股市，更可让港股增强对国际企业来港上市的吸引力，港交所与上交所可联手开拓「国际板」。

而人民币资金直接进入香港市场，将进一步促成人民币计价证券商品涌现，预计活跃的个股都会积极争取发行人民币计价的股票，有助活络人民币计价的投资商品，将香港作为人民币离岸中心发展推向另一个新里程碑。

最重要的战略，是沪港通进一步让中国引入国际市场元素，中国股市把市场「基因」改变过来，一方面引导资金从房地产进入股市，另一方面把窖藏在银行的资金引出来，未来这个规模有五兆到十兆人民币的商机，香港只要拿到一、两兆人民币资金，就已是大赢家。

但真正最大的惊奇，可能是触发上兆美元资金汇入香港，再进中国，沪港通将让外资增加新管道进入中国股市。最近ＭＳＣＩ（大摩指数）已公开征询明年中国Ａ股将纳入旗下新兴市场指数，长期来看，Ａ股权重将调升到一○．二％。沪港通后，将大增Ａ股纳入ＭＳＣＩ新兴市场指数的机会，让资产规模达一．四兆美元的相关指数基金，被动追入Ａ股，至少可达上兆港币。

中国多年来限制外资参与股市，ＭＳＣＩ新兴市场指数一直把Ａ股拒于门外，只计入Ｂ股及在港上市的中资股，但RQFII（人民币合格境外投资机构）及QFII（合格境外机构投资者）发展渐趋成熟，藉着这两条管道进入中国的外资金额已达八二○亿美元，一旦Ａ股纳入ＭＳＣＩ新兴市场指数，高盛今年粗估，至少将触发二七○亿人民币资金追入Ａ股，而参考台湾及韩国经验，这些市场全面反映在指数约须七至十年时间，如果以十年追上权重，每年约须增加千亿人民币的资金追货，这是中国股市国际化的新里程碑。

**港沪深大融合，交易规模名列前茅**

另一个角度来看，目前中国股市的估值实在太低，世界上所有的大市场，股市总市值、银行资产规模与ＧＤＰ大约维持一：一：一的架构。例如，美国ＧＤＰ规模为十六．二兆美元，银行资产规模是十三．九九兆美元，股市总市值是二十四．○四兆美元，如果ＧＤＰ是一，那么股市市值是ＧＤＰ的一四八％。英国ＧＤＰ规模是二．五三兆美元，银行资产规模是二．二四兆美元，是ＧＤＰ的八八．四五％，股市市值四．四三兆美元，是ＧＤＰ的一七四．九％，但中国与香港的比率相对比较特殊。

中国的ＧＤＰ规模是五十六．八八兆人民币，银行的资产规模是一五一．三五兆人民币，是ＧＤＰ的二六六％，但股市市值是二十三．七四兆人民币，只有ＧＤＰ的四一．七三％，这显示银行资产规模偏大，而股市市值相对ＧＤＰ又太小，这给了中国股市未来很大发展空间，相对来看，港股规模又偏大。

香港ＧＤＰ是二．一二兆港币，银行资产规模是十八．二八兆港币，是ＧＤＰ的八六一％，而港股市值二十三．九一兆港币，更是ＧＤＰ的十一．二六倍。这是香港资本市场的特殊现象，也凸显了中国Ａ股市值「偏低」的事实，而这个议题是未来几年中国股市最大的机遇，在中国房市涨幅太大的情况下，下一个机会将是在股市。

对很多香港股民来说，把钱放在银行定存利率连一％都没有，港股的股息回报率都在二％以下，但沪港通之后，大家很容易找到像中国工商银行殖利率达五％的大企业，香港股民有更多追求高回报的机会。

另一个大机遇是沪港股市大融合，下一个目标是超日赶美，今年全球股市交易规模，以纽约证交所居冠，成交量是三十．八兆港币；那斯达克以二十四．九兆港币居次；而东京证交所是十一．六兆港币；深交所九兆港币，上海证交所六．四兆港币，港交所三．一兆港币，三地加总是十八．五兆港币，正好完成超日赶美的新目标。

这些都是未来几个月将发生的大变化，台湾投资人千万不要错失这个大机会，到了明年，也许沪港通会是台股致命杀伤力！

全球主要交易所成交量

排名 交易所 今年首季成交额（兆港币）

1 纽约证交所 30.8

2 那斯达克 24.9

3 东京证交所 11.6

4 深圳证交所* 9.0

5 上海证交所* 6.4

8 香港交易所* 3.1

注：*表港沪深三地交易所总计约18.5兆港币

资料来源：世界交易所联盟（WFE）(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。 2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 张喜良)

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