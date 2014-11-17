沪港通启航 南水北上半天用去逾八成沪股额度（更新版）

(新增沪港通额度使用情况，以及监管层言论)

路透香港11月17日 - 沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后周一启航，北上投资沪股的气氛较南下买港股热烈。港交所行政总裁李小加预期，未来把IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，将是以月计而不是以年计的事情。

香港投资者买卖沪股的沪股通.NQUOTA.SH每日额度为130亿元人民币，截至香港时间11:34分已用掉逾八成；至于内地投资者买卖港股的交投则相对淡静，上午仅用掉港股通.SQUOTA.HS105亿元每日额度的约10%。

李小加在出席沪港通开通仪式后对记者表示，沪港通初段运行正常，暂难预测何时需要调升额度。

＂沪港通是全球最大一次资产重新分配，开通后将有很多事情会发生。＂他说。

市场预期，沪港通目前只限于部分股票交易，随着机制运作顺利并上轨道，不单是交易额度增加，投资的深度和阔度亦会逐渐扩大。

李小加其后接受路透访问时表示，未来将IPO和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，相信只须＂数以月计＂，而不会＂以年计＂的时间便可实现。

他还表示，未来将深圳股票与港股互联互通，也只是时间问题。

香港证监会主席唐家成称，沪港通今天开通，不能在开通首一两日成功就断定将来，证监会一定会再审视限额，看如何处理，相信要运作一段时间后才能作出判断。证监会并将监察市场违规行为，以保障市场质素及两地投资者利益，并加强将来两地合作。

香港特区行政长官梁振英出席沪港通开通仪式上表示，沪港通是提升香港金融中心地位的重大举措，增加两地股市综合实力，并增强人民币作为投资货币的角色。

沪港通标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。

沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(记者 雷美珍；撰写 梁慧仪；审校 屈桂娟)

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