黄浦江打捞逾万头死猪未流入消费环节--央广

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京3月21日 - 中央人民广播电台周四报导称，截止3月20日，上海市和浙江嘉兴市已累计打捞死猪近12,000头，未发现病死猪进入流通消费环节。同时，上海市最新水质检测结果显示，九个水厂出厂水九项指标均符合国家饮用水标准。
央广新闻援引中国农业部首席兽医师于康震并指出，上海市已累计打捞出死猪10,395头，浙江省嘉兴市亦清理打捞死猪1,528头，目前所有打捞的病死猪都进行了深埋或焚烧等处理，黄浦江流域的死猪打捞和无害化处理工作已近尾声。
于康震并要求各地深入排查整改，将病死动物的无害化处理作为当前春季动物防疫的重点，并做好生猪常见病的防疫工作。
他此前已表示，此次生猪死亡一是由于当地生猪饲养量大，散养比例高，正常生猪死亡淘汰数量相对较大；二是当地雨雪寒潮天气多，圆环病毒感染和腹泻等常见病引起的死亡率较往年偏高。
黄浦江上游是中国上海市饮用水的重要源头。连日来，黄浦江上游水域漂浮死猪事件引起广泛关注。上海市政府新闻办此前发布最新消息说，经相关核查，确定这些死猪来自浙江省嘉兴地区。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)