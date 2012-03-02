沪综指放量收涨1.4%至三个半月高点

路透北京3月2日电---中国股市沪综指周五收涨1.4%,至三个半月来高点,地产股走势强劲,成交亦放大近四成;此前有报导称,四大国有商业银行表示要改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.但分析人士认为,受地产政策总体紧缩的约束,该板块持续大幅走升的可能性并不大.

沪综指.SSEC收报2,460.693点,涨34.578点,此前高点为去年11月17日的2,463.05;本周该股指累计升0.86%,为连续第七周上涨.今日沪市A股成交金额扩大至约962亿元人民币,昨日为709亿元.

山西证券分析师杜亮称,大盘今日在地产股的带动下再次走强;虽然当前点位仍存分歧,但"两会"(人大和政协)召开在即,市场活跃程度较高,政策层面的利好预期是主要催化因素.

"不过指数在2,450-2,500一线存在较大压力.半年线上虽然投资信心有所恢复,但波动性将明显增加,短期我们判断市场仍然以反复震荡的走势为主,单边大涨概率很小,"他称.

在中国房地产调控政策松绑暗流涌动,地方和中央博弈升级之际,中国四大国有商业银行表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.有业内人士预计,未来首套房贷利率或更优惠,楼市成交量可能有所回升.

沪市地产类指数.SSEP大幅收涨3.73%,中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)收涨3.98%.

沪深300指数3月合约尾盘报2,684.8点,涨1.49%,成交量为344,869手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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