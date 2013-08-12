沪综指创下近两个月收盘新高

路透上海8月12日 - 中国股市沪综指周一放量收升2.4%，创下近两个月收盘新高。分析师指出，陆续公布的宏观经济数据，令市场对基本面的看法更加乐观，带动上周走势较弱的金融地产等周期股今日补涨，节能环保等板块亦受政策刺激走势强劲，预计大盘短期仍有反弹空间。

沪综指.SSEC收报2,101.283点，涨49.048点，或2.39%；此前收盘高点为6月19日的2,143.45点。上海A股今日成交额为1,162亿元人民币，较上周五的829亿元放大逾四成，并创一个月新高。

“周末公布的经济数据挺好，应该说超出了市场的预期，市场的做多动能被带动起来了。节能环保整体属于成长股板块，有风格转换和估值压力，但有政策扶持，中长期走势还是往上的。”浙商证券策略分析师戴康说。

近月中国出台的一系列稳增长政策成功稳住市场，带动7月工业增速大幅超出预期，投资和消费亦保持稳健。这和此前出炉的PMI及进出口数据一起，进一步传递经济底部企稳信号。

不过他同时指出，今日的创业板指数是跌的，显示目前的做多资金可能主要来自成长股的存量分流，增量资金还不明显。且由于目前反弹来自经济改善的刺激，未来经济改善的持续性如何将影响反弹的空间。

上证金融地产行业指数.SSEFN今日上涨3.80%，上证环保产业指数.SSEEPII亦涨2.44%；创业板指数P则收跌0.908%。

中国国务院出台意见指出，节能环保产业产值年均增速要在15%以上，到2015年，总产值达4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业，并要围绕市场应用广、节能减排潜力大、需求拉动效应明显的重点领域，加快相关技术装备的研发、推广和产业化。

沪深300指数.CSI300收升2.92%，报2,352.794点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,352.0点，涨3.20%，成交893,088手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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