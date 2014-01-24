沪综指收升至三周新高 地产板块续引领大盘反弹

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京1月24日 -中国股市沪综指周五收升至三周以来新高，节前资金面宽松预期继续推动大盘上涨。分析师表示，市场对节前资金紧张的担忧缓和，资金流入低估值业绩较明确的地产股等大盘股，料节前将维持反弹走势。
沪综指.SSEC收报2,054.392点，涨12.212点或0.6%，此前最高收位为1月3日的2,083.14点；本周累计上涨2.47%，结束此前连续三周下跌走势。上证A股今日成交额822亿元人民币，上日为759亿元。
“地产、汽车等板块前期调整较为充分，估值较低，年报业绩比较确定，存在技术反弹要求。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
龙头地产公司万科(000002.SZ)收盘报7.79元，涨4.01%。
肖世俊并认为，新股发行市盈率相对同行业可比公司偏低，首日上市仍会有相当涨幅。虽然创业板大部分股票成长性较好，但短期估值已高，存在一定的泡沫风险。
今日沪市上市新股贵人鸟(603555.SS)开盘触发临停机制后出现回落，盘中两度触及临停线，收于首日股价上限15.26元，市场炒新热情延续。创业板指数P收涨1.567%，再创新高。
沪深300指数.CSI300收报2,245.678点，涨0.62%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,256.8点，涨0.47%，成交694,763手。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 曾祥进)
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