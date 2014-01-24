沪综指收升至三周新高 地产板块续引领大盘反弹

沪综指.SSEC收报2,054.392点，涨12.212点或0.6%，此前最高收位为1月3日的2,083.14点；本周累计上涨2.47%，结束此前连续三周下跌走势。上证A股今日成交额822亿元人民币，上日为759亿元。

龙头地产公司万科(000002.SZ)收盘报7.79元，涨4.01%。

肖世俊并认为，新股发行市盈率相对同行业可比公司偏低，首日上市仍会有相当涨幅。虽然创业板大部分股票成长性较好，但短期估值已高，存在一定的泡沫风险。