中金所称周五起面向市场开展上证50股指期权仿真交易

中金所提供的新闻稿指出，上证50股指期权仿真交易首批交易的合约月份为2014年4月、2014年5月、2014年6月、2014年9月和2014年12月。具体合约信息将根据上证50指数3月27日收盘价确定。

与股指期货不同，期权合约设计采用5个月份合约，合约月份为当月、下两个近月和随后的两个季月。“3+2”的设计是为了满足编制波动率指数的需要。中金所副总经理戎志平去年末曾表示，未来或考虑推出波动率指数期货和期权相关产品。