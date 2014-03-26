中金所称周五起面向市场开展上证50股指期权仿真交易

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月26日 -中国金融期货交易所周三表示，将于周五(28日)面向全市场开展上证50指数.SSE50期权合约仿真交易。
中金所提供的新闻稿指出，上证50股指期权仿真交易首批交易的合约月份为2014年4月、2014年5月、2014年6月、2014年9月和2014年12月。具体合约信息将根据上证50指数3月27日收盘价确定。
与股指期货不同，期权合约设计采用5个月份合约，合约月份为当月、下两个近月和随后的两个季月。“3+2”的设计是为了满足编制波动率指数的需要。中金所副总经理戎志平去年末曾表示，未来或考虑推出波动率指数期货和期权相关产品。
去年11月，中金所启动了标的为沪深300指数.CSI300的股指期权仿真交易。
中国期货市场去年来新品种不断，除了中金所的国债期货，股指期权仿真交易外，商品期货方面，新上市的包括焦煤、动力煤、鸡蛋、沥青、热轧卷板期货等多个期货品种。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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