沪综指收升至逾20个月来新高

路透北京10月30日 - 中国股市沪综指周四收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨。分析师指出，隔夜美联储退出QE3符合市场预期，且目前新股申购完成进入空档期资金回流，市场亦预期央行定向宽松工具的扩围将形成降息效应，提升市场风险偏好，大盘强势特征超出预期。

沪综指.SSEC收报2,391.076点，涨18.046点或0.76%，此前高点为2013年2月20日2,397.18点，上证A股今日成交2,263亿元人民币，上日为2,248亿元。

“近几日权重股都表现较强，今天尤以钢铁、电力、有色板块为代表，出现整体性走强，推升了上证指数，进而造成了指数间的分化表现。“中银国际证券策略分析师周荣华称。

西南证券宏观研究员张仕元表示，美联储结束QE3将会造成新兴市场资本外流，加剧新兴市场经济与资本市场动荡，同时会使中国的货币宽松政策预期更加不确定，在稳增长的压力，中国央行的定向宽松仍然会继续，同时也会紧盯流动性资本的动向并加快降准的步伐，以应对市场波动。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心。

上证银行股指数.SSEBKI收涨1.35%，马钢股份(600808.SS)，国电电力(600795.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,468.925点，涨0.72%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,468.0点，涨0.64%，成交822,310手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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