沪综指震荡近收平 煤炭、有色类个股走势活跃

滴滴出行将筹集50亿美元 用于海外扩张
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
路透北京1月16日 -中国股市沪综指周四近收平，煤炭、有色类个股走势活跃。分析师表示，今日周期性行业板块出现超跌反弹，但大盘整体以缩量震荡为主，料反弹空间有限，短期继续维持整理走势。
沪综指.SSEC收报2,023.701点，涨0.353点或0.02%，上证A股今日成交额627亿元人民币，上日为577亿元。
国都证券策略分析师肖世俊表示，近期新股发行暂告一段落，市场压力有所缓解，前期周期性行业板块超跌严重，存在短期反弹动力，但不具备持续性。
上证能源等权指数.SSEESEWI今日收涨0.78%，走势强于大盘。吉恩镍业(600432.SS)涨停报收8.64元。
“主板反弹条件不是很好，上涨没量，估计力度很有限。只是心理上觉得2,000点不能跌破，否则信心丧失。”国信证券分析师闫莉认为。
对于陕西煤业IPO确定发行价和规模，肖世俊认为，此次投资陕西煤业的以战略投资者居多，短期并不会给大盘带来过大资金压力。
中国重启A股首次公开发行（IPO）以来最大IPO项目确定发行细节。陕西煤业股份有限公司周三晚间公告称，其最终发行量确定为10亿股；发行价为4元人民币/股，按2012年摊薄每股收益计算的发行市盈率6.23倍。
沪深300指数.CSI300收报2,211.844点，涨0.13%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,221.0点，涨0.25%，成交248,552手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
路透上海/北京4月26日 - 据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。