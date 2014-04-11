上海金交所国际板方案正报批 境外会员将在现有系统交易

路透上海4月11日 -众所关注的上海黄金交易所国际板终于揭开部分面纱。上海金交所新闻发言人、综合部总经理顾文硕周五表示，金交所国际板的设计方案已基本定型，正处于报批过程中，未来境外会员将会与境内会员一起在现有系统中交易，而非另外单辟一交易系统。

他表示，上海金交所将成立一家国际黄金交易中心，并委托后者对境外会员进行交易和风险等方面的管理。根据现有方案，境外会员将会直接参与交易所现有平台上所有品种的交易，这些品种均采用人民币报价。在保证金方面，境外会员将使用离岸人民币。

“境外会员可采用现金交割，若是牵涉实物交割，不会打破现有黄金贸易监管。”他说，未来金交所将在自贸区或其他合适地区建一个离岸黄金仓库，用于境外会员的实物交割。

目前国内十余家商业银行拥有黄金进口权，中国尚不允许黄金出口，因此未来境外会员的黄金实物交割，仅能停留在卖出合约，即透过银行等代理机构自境外进口黄金用于交割。

顾文硕称，金交所国际板应于年内启动，但基于审批及各方面的准备进程，目前尚没有准确的时间表。

上海金交所理事长许罗德3月在参加全国两会期间曾预计，金交所国际板可能在下半年推出。他还表示，目前国际上包括银行、产金企业、基金均在与上海黄金交易所沟通并有相当大的兴趣参与国际板。

顾文硕还介绍，上海金交所今年还将有一些创新举措，例如推出贵金属价格指数、黄金拆借平台。黄金拆借平台将在推广黄金租借总协议这一规范文本的基础上，推出例如一周、一个月和一年等标准期限的黄金拆借品种。

近日，包括国有大型商业银行、全国性股份制银行、城商行、券商以及外资银行中国公司等21家金融机构已在黄金租借业务中使用统一的黄金租借总协议。

今年上海黄金交易所还将推进诸如公布黄金基准价格、有价证券和实物冲抵保证金等创新举措的实施，并研究期权、预售信用凭证、黄金储蓄、黄金利率衍生品等创新品种。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。