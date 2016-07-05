上海住宅市场未来五年是面包赶超面粉的时代--第一太平

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海7月5日 - 今年以来，一线城市地王此起彼伏，所谓面粉价格超过面包（土地楼板价超过周边二手房价）的现象时有发生。第一太平戴维斯认为，未来五年上海住宅市场未来五年是“面包赶超面粉”的时代，3-5年内年均房价涨幅或将维持在10-15%左右。
第一太平戴维斯上海副董事长、住宅销售部主管朱兆荣预计，今年全年上海整体住宅价格指数或将同比增长10-13%，其中高端住宅价格指数或同比增长15-20%，成交量将继续维持稳定。市场依然以改善型需求为主导而并非投资需求，因此，下半年出现更严厉政策的可能性不大。
他说，上海，无论在中国还是在国际上的地位正不断提升，魅力指数稳步上涨，不断涌现的需求对比稀缺的供应，为上海住宅市场的长足发展起到了稳固的支撑作用。一线城市中，上海的住宅价格相比于深圳和北京略有滞后，未来房价仍有上升空间，因此，开发商加码布局上海楼市，许多国内开发商都瞄准了上海。
他还指出，随着新兴产业的崛起，市场迎来了一批“New Rich”（新贵），这些新生代富豪中不乏从事高新科技产业、互联网产业以及、电影娱乐文化业新贵们。这批新贵是短期内成长起来的超级富豪群体，财富积累短期化以及年轻化是新贵的特质，预计未来5-10年间，新贵将成为上海顶级豪宅的主力购买群体。
朱兆荣补充道，“作为金融中心城市，长期来看，未来上海住宅价格稳步攀升是必然趋势。稳定上海房价，应从供应侧着手，调控并非长久之计。”
他说，在提高容积率的同时，由于商业市场供应过剩而出现的“类住宅”产品不断涌现，类住宅产品凭借相对较小户型和较低总价吸引了一批中、低收入群体的过渡性刚需，以及投资客的关注。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。