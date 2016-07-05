上海住宅市场未来五年是面包赶超面粉的时代--第一太平

路透上海7月5日 - 今年以来，一线城市地王此起彼伏，所谓面粉价格超过面包（土地楼板价超过周边二手房价）的现象时有发生。第一太平戴维斯认为，未来五年上海住宅市场未来五年是“面包赶超面粉”的时代，3-5年内年均房价涨幅或将维持在10-15%左右。

第一太平戴维斯上海副董事长、住宅销售部主管朱兆荣预计，今年全年上海整体住宅价格指数或将同比增长10-13%，其中高端住宅价格指数或同比增长15-20%，成交量将继续维持稳定。市场依然以改善型需求为主导而并非投资需求，因此，下半年出现更严厉政策的可能性不大。

他说，上海，无论在中国还是在国际上的地位正不断提升，魅力指数稳步上涨，不断涌现的需求对比稀缺的供应，为上海住宅市场的长足发展起到了稳固的支撑作用。一线城市中，上海的住宅价格相比于深圳和北京略有滞后，未来房价仍有上升空间，因此，开发商加码布局上海楼市，许多国内开发商都瞄准了上海。

他还指出，随着新兴产业的崛起，市场迎来了一批“New Rich”（新贵），这些新生代富豪中不乏从事高新科技产业、互联网产业以及、电影娱乐文化业新贵们。这批新贵是短期内成长起来的超级富豪群体，财富积累短期化以及年轻化是新贵的特质，预计未来5-10年间，新贵将成为上海顶级豪宅的主力购买群体。

朱兆荣补充道，“作为金融中心城市，长期来看，未来上海住宅价格稳步攀升是必然趋势。稳定上海房价，应从供应侧着手，调控并非长久之计。”

他说，在提高容积率的同时，由于商业市场供应过剩而出现的“类住宅”产品不断涌现，类住宅产品凭借相对较小户型和较低总价吸引了一批中、低收入群体的过渡性刚需，以及投资客的关注。（完）