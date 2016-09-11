上海严厉打击中介“值得点赞” 绝不姑息违法违规行为--住建部

路透北京9月10日 - 中国住房和城乡建设部周六表示，支持上海严厉打击房地产中介编造散布谣言的违法行为，“值得点赞”；并要求各地加大对房地产中介违法违规行为的查处力度，绝不姑息。

住建部网站刊登相关负责人讲话并称，对于编造散布谣言的房地产中介从业人员，一经查实，一律依法列入黑名单，清出房地产中介市场；对于编造散布谣言、情节严重的房地产中介机构，一经查实，一律依法停业整顿。

“这类谣言误导消费者，扰乱市场秩序，社会影响恶劣。上海市多个部门快速行动，严肃查处，值得点赞。”该负责人称。

住建部今年以来部署开展了房地产中介专项整治活动。住建部负责人指出，各地要按照统一部署要求，对房地产中介违法违规行为，加大查处力度，借鉴上海市做法，多部门共同行动，发现一起，查处一起，绝不姑息。

下一步，对群众反映强烈、问题突出的典型案例，住建部要挂牌督办，切实维护市场秩序。

近日，针对网络上流传的“9月起上海市将实行购房信贷新政”的谣言，上海市住房城乡建设委进行了紧急辟谣，市公安局刑事拘留了七名恶意编造散布谣言的涉案人员，市网信办依法关闭了五个微信公众号。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10个月上涨，且涨幅扩大至2014年2月以来最高。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月上涨，涨幅与前月一致。（完）

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