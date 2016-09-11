上海严厉打击中介“值得点赞” 绝不姑息违法违规行为--住建部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月10日 - 中国住房和城乡建设部周六表示，支持上海严厉打击房地产中介编造散布谣言的违法行为，“值得点赞”；并要求各地加大对房地产中介违法违规行为的查处力度，绝不姑息。
住建部网站刊登相关负责人讲话并称，对于编造散布谣言的房地产中介从业人员，一经查实，一律依法列入黑名单，清出房地产中介市场；对于编造散布谣言、情节严重的房地产中介机构，一经查实，一律依法停业整顿。
“这类谣言误导消费者，扰乱市场秩序，社会影响恶劣。上海市多个部门快速行动，严肃查处，值得点赞。”该负责人称。
住建部今年以来部署开展了房地产中介专项整治活动。住建部负责人指出，各地要按照统一部署要求，对房地产中介违法违规行为，加大查处力度，借鉴上海市做法，多部门共同行动，发现一起，查处一起，绝不姑息。
下一步，对群众反映强烈、问题突出的典型案例，住建部要挂牌督办，切实维护市场秩序。
近日，针对网络上流传的“9月起上海市将实行购房信贷新政”的谣言，上海市住房城乡建设委进行了紧急辟谣，市公安局刑事拘留了七名恶意编造散布谣言的涉案人员，市网信办依法关闭了五个微信公众号。
路透根据中国国家统计局公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10个月上涨，且涨幅扩大至2014年2月以来最高。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月上涨，涨幅与前月一致。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。