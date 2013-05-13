上海松江民众抗议锂电池厂项目

路透上海5月11日（记者 Jane Lee/Gabriel Wildau） - 数以百计的抗议者周六聚集在上海街头，反对建设一锂电池厂计划，凸显环境污染问题引发的社会矛盾。

上海松江区的抗议民众沿着一条繁华街道“散步”，并聚集在一处家乐福超市附近的十字路口，手持的标语牌上写着“我爱松江”。

很多人穿着反对修建污染工厂图案的T恤衫。

居民对合肥国轩高科动力能源有限公司拟建设电池厂的废水和废气排放感到忧虑。

中国针对污染问题的抗议活动日渐增多，不断壮大的城市富裕阶层日益反对过去三十年来不计代价的经济增长模式。

约有1,000名抗议者参加了周六的游行，这已经是最近几周以来发生的第三起针对新建工厂项目的群众抗议活动。

《环球时报》曾报道称，松江区官员上月曾表示，拟建的工厂将仅生产锂电池并进行电池组拼装，不会允许其生产阳极和阴极板。

松江区官员称该工厂项目是安全的。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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