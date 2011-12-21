路透北京12月21日电---中国股市沪综指周三收挫逾1%.受外盘带动大盘今日高开,但随後即震荡回落.中国平安再融资消息拖累大盘颓势难改,且量能继续萎缩显示资金依然谨慎.

分析人士指出,尽管此前传来社保资金入市等消息,但投资者更关注实质性的利好措施能否尽快出台.

沪综指.SSEC收报2,191.148点,跌24.782点,或1.12%.上海A股今日成交额近460亿元人民币,上日为464亿元.中国平安A股(601318.SS)收盘大跌5.2%.

"经过长期等待後,市场更期待实质性动作,各方表态只是中长期规划,远水难解近渴,"湘财证券分析师徐广福称.

上海证券报周三报导,全国社保基金理事会近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元人民币资金注入社保偏股类组合.

徐广福指出,投资者更关注新股扩容、业绩下滑及货币政策放松的消息,而管理层对此则回应较少,"市场期待政府拿出真金白银来而不是口号.短期市场料难改弱势格局,将在2,164-2,250点区间震荡."

按市值计全球第二大寿险企业--中国平安(2318.HK)周二宣布至多260亿元A股可转债发行计划,预计发行时间可能在明年三季度;但公司同时表示,除A股可转债外,目前没有其他融资计划.

美国股市周二大幅收涨近3%,因投资者买入大涨的银行,房屋建筑商和电信网络股,但成交清淡,令市场波幅放大..NCN同期欧洲股市亦大幅收涨,但交投清淡..EUCN(完)