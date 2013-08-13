沪综指收盘小涨 钢铁水泥股强势顶住获利盘抛压

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海8月13日 - 中国股市沪综指周二收盘小幅上涨，再创近两个月以来收盘新高。分析师指出，虽然昨日大盘创下近两个月高点，但投资者短线思维仍占上风，今日有不少获利盘出逃，所幸钢铁、水泥、建材等板块走势较强，令沪综指守住昨日涨幅，在2,100点附近强势震荡。
沪综指.SSEC收报2,106.156点，涨4.873点，或0.23%；周一股指涨2.39%并创下6月19日2,143.45点以来的收盘新高。上海A股今日成交额为962亿元人民币，上日为1,162亿元。
“经济是否已见底，大家心中没数。所以目前短线思维的人比较多，今日就明显有人在出货。”华泰证券分析师周林指出。
他说，近两日的走势来看，有大量资金从之前的中小盘股热点转向周期股。不过大盘反弹势头能持续多久尚不清晰，因此建议投资者不可恋战，或可关注近期涨幅不大的个股，等待补涨机会。
沪深300指数.CSI300收升0.27%，报2,359.068点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,357点，涨0.41%，成交593,509手。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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