上证所：探索建设高收益蓝筹股板块

中国证券报周四引述上证所表示，除加强持续监管外，上证所“还将在丰富产品、匹配投资者需求，优化上市公司结构和质量，提升蓝筹市场活跃度，打击市场违法违规行为等方面进行完善，并适时向市场披露。”

对2014年的工作，上证所称，在市场入口环节，将要求“造假上市”的发行人回购全部首发新股，并赔偿投资者损失；严格执行就稳定股价、减持、锁定期、持股意向等问题提出的相关规定。

在持续监管环节，将对此前推出的措施进行优化，适时全面实施信披直通车，提高上市公司情况说明会频率，扩大分行业信息披露覆盖面，完善快速反应机制，优化“e互动”平台功能。

至于新的一年市场走势，该所有关负责人指出，“我们无法预设新一年上海市场的涨跌结果，但我们相信，强化投资者权益保护工作，有助于提升上海市场的用户体验，浓人情、聚人心、汇人气。”

报导称，市场主要专业机构认为2014年上行机会将大于下行风险。具体原因包括十八届三中全会改变了投资者中长期的经济预期；宏观经济正在逐渐探明底部，企业盈利已有所恢复；以及发达市场引领的全球经济复苏为中国改革提供良好的缓冲等。

一般来说，证券市场投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良，成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。A股市场上，公认的蓝筹股包括大型上市银行、电信公司及石油、航空等行业龙头公司。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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