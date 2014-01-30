沪综指缩量收跌告别蛇年

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京/上海1月30日 -中国股市沪综指周四以缩量收跌为蛇年收官，分析师指出，受美联储继续缩减购债计划的决定影响，今日周边市场普遍表现疲软，加之春节长假期间国内投资者避险情绪浓厚，A股市场交投较为清淡，大盘走势沉闷。
沪综指.SSEC收报2,033.083点，跌16.831点或0.82%；本周沪综指累计下跌1.04%。上证A股今日成交额582亿元人民币，上日为676亿元。
“尽管PMI的数据不太妙，但市场对这块的预期已经比较充分了，需要关注的风险点是春节期间海外市场会怎么走。”中信证券高级策略分析师张群表示，如果春节期间海外风险集中释放，有可能外因压制内因，节后市场需要调整，否则仍旧看好2月份的走势。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。因春节假期，中国A股市场自周五起至下周四休市，下周五恢复交易。
他分析，美联储决议与市场之前的预期基本一致，但对投资者情绪仍存在负面影响，投资者避险情绪的上升将对市场走势产生负面的压制。
美国股市周三下挫逾1%，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布坚持撤出刺激措施的计划，今日日本股市日经指数.N225收跌2.45%，港股恒生指数.HSI亦收在五个月低点附近。
沪深300指数.CSI300收报2,202.450点，跌1.14%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,208点，跌1.35%，成交409,157手。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。