沪综指缩量收跌告别蛇年

路透北京/上海1月30日 -中国股市沪综指周四以缩量收跌为蛇年收官，分析师指出，受美联储继续缩减购债计划的决定影响，今日周边市场普遍表现疲软，加之春节长假期间国内投资者避险情绪浓厚，A股市场交投较为清淡，大盘走势沉闷。

沪综指.SSEC收报2,033.083点，跌16.831点或0.82%；本周沪综指累计下跌1.04%。上证A股今日成交额582亿元人民币，上日为676亿元。

“尽管PMI的数据不太妙，但市场对这块的预期已经比较充分了，需要关注的风险点是春节期间海外市场会怎么走。”中信证券高级策略分析师张群表示，如果春节期间海外风险集中释放，有可能外因压制内因，节后市场需要调整，否则仍旧看好2月份的走势。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。因春节假期，中国A股市场自周五起至下周四休市，下周五恢复交易。

他分析，美联储决议与市场之前的预期基本一致，但对投资者情绪仍存在负面影响，投资者避险情绪的上升将对市场走势产生负面的压制。

美国股市周三下挫逾1%，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布坚持撤出刺激措施的计划，今日日本股市日经指数.N225收跌2.45%，港股恒生指数.HSI亦收在五个月低点附近。

沪深300指数.CSI300收报2,202.450点，跌1.14%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,208点，跌1.35%，成交409,157手。（完）