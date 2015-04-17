沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点 成交额再创历史天量

路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周五收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。

分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱，目前行情仍处于惯性上攻阶段，但监管层近日表态已现微妙变化，短期市场存在冲顶风险。

沪综指.SSEC收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；本周该指数累计上涨6.27%；上证A股今日成交9,107亿元人民币，上日为7,075亿元，此前成交量高点为2015年4月8日8,346亿元。

“现在上涨的都是拉指数的。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他并认为，现在资金对市场整体的热情较高，信心较足，打新解冻的增量资金和场内存量资金明显选择流入前期滞涨的或相对偏低的板块，目前上述板块集中于主板权重蓝筹股，资金迁移造成今日成交量有所放大，并拉动指数上攻。

今日国防军工、建筑装饰、交通运输、采掘、机械设备、钢铁等板块涨幅居前。高端装备制造、航母、一带一路、粤港澳自贸区、通用航空、核能核电等概念股亦走势活跃。中国远洋(601919.SS)、中国重工(601989.SS)、中国船舶(600150.SS)涨停报收。

沪深300指数收报4,596.14点，涨1.83%；沪深300指数期货主力5月合约报4,605.8点，涨1.89%，成交1,355,745手。130亿元额度的沪股通净买入18.1亿元。（完）

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