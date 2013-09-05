沪综指小幅收跌终结四连涨 国债期货上市前观望气氛浓

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海9月5日 - 中国股市沪综指周四收盘微跌，终结此前四连涨。分析师指出，随着大盘逐步逼近半年线和年线等重要阻力区，以及国债期货明日上市后对股市影响尚不明确，投资者等待观望气氛较浓，今日大盘呈窄幅整理走势。
沪综指.SSEC收报2,122.430点，跌5.188点或0.24%；上海A股今日成交额为1,056亿元人民币，上日为1,162亿元.
“今天股市走得比较沉闷，一个是因大家要等等看国债期货对股市有没有影响，另一个也是半年线、年线都离得较近，心理上有压力。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
沪综指的120日均线和250日均线分别在2,150点和2,158点。他认为，国债期货和股市的投资者是两个不同的投资群体，理论上国债期货的上市不会对股市产生资金分流的作用。
中金所周五上市交易的国债期货共三个品种，即12月、明年3月和6月。根据中金所公布的规则，可交割国债应满足合约到期月份首日剩余期限为4-7年。
沪深300指数.CSI300收跌0.38%，报2,341.735点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,338点，跌0.3%，成交569,043手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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