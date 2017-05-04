中国实施穿透式监管 吸引更多战略新兴产业公司上市--上证所

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海5月4日 - 上海证券交易所资本市场研究所最新报告建议，未来要实施穿透式监管，防止金融风险向实体经济传导；优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市，发挥资本市场服务实体经济应有的作用，促进上市公司持续提升经营质量。
报告指出，要继续全面加强一线监管，整治市场乱象，抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向。要从严监管概念炒作、“忽悠式”重组、大股东清仓式减持等市场乱象，继续完善高送转、股东减持、权益变动等相关配套制度。
对杠杆增持、举牌等行为，要强化出资方、资金来源、杠杆水平等方面的穿透式披露，在揭示风险的同时，也避免违规杠杆资金流入股市，防止金融风险的交叉感染，维护市场稳定。
报告称，近一年来，沪市180余家新上市公司中，八成新公司属于高端设备制造、信息技术、文化传媒等战略新兴行业。后续要进一步充分发挥资本市场融资平台作用，主动对接促进新兴制造、新兴产业发展的国家战略，支持更多新兴技术、高端制造、创新业态的企业发行上市，促进国家经济发展转型升级。
另外，要促进更多公司利用可转债、优先股等再融资品种发展壮大。提升政策服务水平，强化债券、优先股等各类融资方式的推广和培训服务，以助力公司多举措降低融资成本。
报告建议，积极支持上市公司利用并购重组实现结构调整和转型升级。对符合国家产业政策、有利于帮助上市公司化解过剩产能、支持实体经济发展等重大资产重组事项，加大政策咨询服务力度，提高信息披露事后审核效率，引导鼓励上市公司主动利用资本市场持续改善经营质量。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。