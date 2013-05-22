沪综指微幅收跌 终止五连涨

路透北京5月22日 - 中国股市沪综指周三震荡微幅收跌，终止此前五连涨走势。前期大涨的深市创业板出现技术性调整，但水泥白酒等板块表现相对较好。分析师表示，市场能否形成趋势性风格转换仍有待观察，短线大盘震荡整固后依然向上概率较大。

沪综指.SSEC收报2,302.403点，跌2.711点或0.12%，昨日该股指刷新近两个月高位。上海A股今日成交额为1,150亿元人民币，上日为1,128亿元。

华西证券分析师毛胜表示，小盘股整体上涨时间较长，估值风险较大，因而短期有技术调整需求，但尚不能判断市场会否形成趋势性的风格切换。大盘短期仍将震荡整固，之后向上可能性更大。

“小盘股票代表未来经济结构调整方向，长期看好。另外，目前整体市场情绪偏乐观，主席亲自参与改革方案起草令市场对经济改革抱有良好预期，亦支持投资者情绪提振。” 他并分析称。

福建水泥(600802.SS)收报涨停至7.50元，深市创业板个股欣旺达(300207.SZ)则跌停，报17.60元。

沪深300指数.CSI300收高0.12%，报2,618.034点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,600.8点，涨0.09%，成交712,747手。(完)

(发稿 尹媛婷; 审校 曾祥进)

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