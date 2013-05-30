沪综指收市小跌 终结四连涨

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透上海5月30日 - 中国股市沪综指周四收市小跌，结束连续四天的涨势。分析师指出，在连续上涨后，大盘已接近前期高点2,344点，由于场内热点仍是高估值的中小盘股，大盘总体缺乏上攻动能，因此只能继续窄幅整理走势。
沪综指.SSEC收报2,317.749点，跌6.268点或0.27%；上海A股今日成交额为1,033亿元人民币，上日为1,141亿元。
“有点技术面背离，大盘在临近前期高位时就有点冲不动了，成交量萎缩说明还是没有增量资金。”华泰证券分析师周林指出。
他说，大盘的反弹形态还没有破坏，虽然大多投资者已认识到小盘股炒作有风险，但不到最后谁也不愿先撤。估计近期大盘仍会维持这种盘局，若要重回升势需要增量资金配合。
深市中小板和创业板继续涌现大批涨停个股，其中康耐特(300061.SZ)涨停收报9.97元。
沪深300指数.CSI300收跌0.31%，报2,634.323点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,625点，跌0.23%，成交575,800手。(完)
(发稿 林琦 审校 曾祥进)
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