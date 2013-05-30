沪综指收市小跌 终结四连涨

路透上海5月30日 - 中国股市沪综指周四收市小跌，结束连续四天的涨势。分析师指出，在连续上涨后，大盘已接近前期高点2,344点，由于场内热点仍是高估值的中小盘股，大盘总体缺乏上攻动能，因此只能继续窄幅整理走势。

沪综指.SSEC收报2,317.749点，跌6.268点或0.27%；上海A股今日成交额为1,033亿元人民币，上日为1,141亿元。

他说，大盘的反弹形态还没有破坏，虽然大多投资者已认识到小盘股炒作有风险，但不到最后谁也不愿先撤。估计近期大盘仍会维持这种盘局，若要重回升势需要增量资金配合。