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中国财经 | 2013年 5月 30日 星期四 15:25 BJT

沪综指收市小跌 终结四连涨

路透上海5月30日 - 中国股市沪综指周四收市小跌，结束连续四天的涨势。分析师指出，在连续上涨后，大盘已接近前期高点2,344点，由于场内热点仍是高估值的中小盘股，大盘总体缺乏上攻动能，因此只能继续窄幅整理走势。

沪综指.SSEC收报2,317.749点，跌6.268点或0.27%；上海A股今日成交额为1,033亿元人民币，上日为1,141亿元。

“有点技术面背离，大盘在临近前期高位时就有点冲不动了，成交量萎缩说明还是没有增量资金。”华泰证券分析师周林指出。

他说，大盘的反弹形态还没有破坏，虽然大多投资者已认识到小盘股炒作有风险，但不到最后谁也不愿先撤。估计近期大盘仍会维持这种盘局，若要重回升势需要增量资金配合。

深市中小板和创业板继续涌现大批涨停个股，其中康耐特(300061.SZ)涨停收报9.97元。

沪深300指数.CSI300收跌0.31%，报2,634.323点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,625点，跌0.23%，成交575,800手。(完)

(发稿 林琦 审校 曾祥进)

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