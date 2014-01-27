沪综指收低1% 受外围市场大跌拖累

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京1月27日 -中国股市沪综指周一收低1%。上周五美股重挫以及近期新兴市场货币亦现大跌，引发市场对热钱流出的预期。分析师表示，今日市场在未来流动性可能趋紧的预期下回调，金融地产板块拖累大盘，料节前仍将保持震荡调整。
沪综指.SSEC收报2,033.3点，跌21.092点或1.03%，上证A股今日成交额818亿元人民币，上日为822亿元。
“目前中国也出现了热钱流出的苗头，热钱流出导致宏观经济的流动性趋紧，也会导致市场自身流动性状况受到一定冲击。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他表示，地产板块目前在基本面没有明确改善的前提下，仍不具备趋势性上涨的动能。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.70%，走势弱于大盘。龙头地产公司万科(000002.SZ)收盘报7.65元，跌1.80%。
道琼斯.DJI工业指数上周五晚大跌1.96%，周度跌幅为2011年11月来最大。今日日本股市日经指数重挫至两个月低位。韩国股市亦下挫1.6%至五个月低位。
对于新股上市表现，陈敏认为，目前市场对新股大面积的炒作并不符合政策的预期。
今日深市上市8只新股开盘两度触及临停线，并带动新股板块整体上涨，市场炒新热情依然热络。
沪深300指数.CSI300收报2,215.919点，跌1.33%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,227.8点，跌1.17%，成交512,303手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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