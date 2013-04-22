路透北京4月22日 - 中国股市沪综指周一缩量小幅收跌，周末四川雅安地震消息令大盘出现盘中震荡，同时，上周五大盘单日涨幅较大亦令股指短期存技术调整必要。分析师预计，短期市场料将继续震荡整理，其后不排除后半周重拾升势。

沪综指.SSEC收报2,242.169点，跌2.474点或0.11%。上周该指数累计上涨1.7%，终结此前连续三周跌势。上海A股今日成交额为820亿元人民币，上周五为951亿元。

“一是地震冲击后短期风险偏好有所变化；另外上周五放量大幅反弹，技术指标超买明显，短期有一定技术修正需求。”南京证券分析师温丽君分析称。

她并预计，大盘震荡整理2-3天后料将延续反弹。因随着3月中下旬挖掘机、重卡销量超预期；水泥出货量亦呈现反弹，预计一季度施工旺季往后推迟，故4月数据应该还行，这令市场悲观预期有所修正。

“不过，前期高点2,444点压制明显，此波修正式反弹创新高难度较大。”她并称。

中国四川雅安周末发生7.0级地震。地震后，中国A股90家四川省上市公司和一家外省公司周日公告，披露各自受地震影响情况。绝大部分公司基本未受影响，有极少数公司公告略有损失，如新希望(000876.SZ)披露受损约2,500万元人民币，该股今日收跌0.6%。

沪深300指数.CSI300收跌0.12%，报2,530.670点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,531.8点，跌0.2%，成交456,847手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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