沪综指再创逾三个月收盘新低

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京4月3日 - 中国股市沪综指周三再创逾三个月收盘新低，地产及农林牧渔板块领跌。分析师指出，清明假期前市场避险情绪浓厚，加上经济基本面及政策调控利空仍待消化，预计市场短线仍将面临震荡下行。
沪综指.SSEC收报2,225.295点，跌2.445点或0.11%，此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为686亿元人民币，上日为774亿元。
华西证券分析师毛胜称，“由于面临假期，市场避险情绪比较重，四天时间有一定不确定性...，节后如果没有特别利好催化，市场还是震荡下行，短线2,200点可能仍有一定支撑。”
他具体指出，PMI侧面反映出经济复苏力度低于预期，加上国五条和银监会发文规范理财产品等利空仍待消化，以及二季度面临IPO重启预期风险，因而短线市场下跌趋势料将难以扭转。
中国金融市场将于本周四至周五（4月4-5）休市，因清明节假期。
沪市地产类指数.SSEP今日收跌1.18%。
沪深300指数.CSI300收跌0.11%，报2,483.547点。沪深300指数4月合约尾盘报2,481.4点，跌0.29%，成交量为761,994手。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。