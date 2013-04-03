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中国财经 | 2013年 4月 3日 星期三 15:18 BJT

沪综指再创逾三个月收盘新低

路透北京4月3日 - 中国股市沪综指周三再创逾三个月收盘新低，地产及农林牧渔板块领跌。分析师指出，清明假期前市场避险情绪浓厚，加上经济基本面及政策调控利空仍待消化，预计市场短线仍将面临震荡下行。

沪综指.SSEC收报2,225.295点，跌2.445点或0.11%，此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为686亿元人民币，上日为774亿元。

华西证券分析师毛胜称，“由于面临假期，市场避险情绪比较重，四天时间有一定不确定性...，节后如果没有特别利好催化，市场还是震荡下行，短线2,200点可能仍有一定支撑。”

他具体指出，PMI侧面反映出经济复苏力度低于预期，加上国五条和银监会发文规范理财产品等利空仍待消化，以及二季度面临IPO重启预期风险，因而短线市场下跌趋势料将难以扭转。

中国金融市场将于本周四至周五（4月4-5）休市，因清明节假期。

沪市地产类指数.SSEP今日收跌1.18%。

沪深300指数.CSI300收跌0.11%，报2,483.547点。沪深300指数4月合约尾盘报2,481.4点，跌0.29%，成交量为761,994手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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