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中国财经 | 2013年 3月 29日 星期五 15:21 BJT

沪综指震荡近收平 本周累计跌3.9%

路透北京3月29日 - 中国股市沪综指周五低位小幅震荡，近收于平盘，银行股板块经历上日大跌后呈现小幅反弹。分析师表示，近期市场不确定因素依然较多，股指大幅回落后两市热点匮乏，观望气氛亦浓厚，短线大盘仍面临调整压力。

沪综指.SSEC收报2,236.621点，微涨0.319点或0.01%，昨日受银行股大跌拖累股指创下三个月来收盘新低。本周累计下跌3.9%，3月份则累计下跌5.45%，创八个月来最大月度跌幅.

上海A股今日成交额为732亿元人民币，较上日的1,073亿元减逾三成。

“春节后至今，指数一路调整，几次反弹均以失败告终。如今再次逼近2,200-2,250点一线，我们判断击穿的概率较大。”山西证券分析师杜亮预计。

银河证券首席策略分析师秦晓斌亦认为，短期市场仍有调整压力，股指破2,200点概率较大。虽然微观看经济有一定改善迹象，但强劲回升困难。

板块方面，今日药业和农林板块走势较好，汽车和食品板块则继续下跌。沪股天药股份(600488.SS)涨停报收于5.25元。

沪深300指数.CSI300收低0.17%，报2,495.083点。沪深300指数4月合约尾盘报2,495.0点，跌0.28%，成交量为584,858手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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