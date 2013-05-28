沪综指收升1.2%至逾两个月新高

葛洲坝去年净利增长26.55% 拟投资2亿美元收购巴西供水项目
路透上海3月30日 - 大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司周四公告，2016年实现净利润33.95亿元人民币，同比增长26.55%；另外，拟投资约2亿美元收购巴西一供水项目相关的特许经营权。
路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周二收升1.2%至逾两个月新高，金融和地产等蓝筹股整体走强。分析师称，城镇化提速预期及资金回流主板支撑低估值蓝筹品种上扬。不过由于近期累计升幅较大，预计股指维持震荡上扬走势可能性较大。
沪综指.SSEC收报2,321.318点，涨28.241点或1.23%，此前收盘高位是3月25日的2,326.715；上海A股今日成交额为1,201亿元人民币，上日为997亿元。
“市场风格有明显转变，前段沉寂的金融、地产、券商走势不错，主要是对城镇化提速有较好预期，创业板下跌，在跷跷板效应下，资金向主板市场回流。”银河证券分析师孟京指出。
同时，新股恢复发行虽然还没有明确时间表，但也一天天临近，因而资金更加偏向低估值的蓝筹品种。
孟京并预计，由于主板上涨速度放缓，大盘维持震荡格局可能性比较大。建议配置应逐步降低高估值品种如创业板，逐步增加估值较低，安全边际大的蓝筹股。
上证180金融指数.SSE180FI收扬2.65%，招商银行(600036.SS)收报13.76元，涨2.76%。
中国国务院总理李克强此前在瑞士《新苏黎世报》发表署名文章，称中国正在积极稳妥地推进城镇化，数亿农民转化为城镇人口会释放更大的市场需求。他并在会见德国总理默克尔时表示，当前中国正在致力于转方式、调结构、促增长，全面的工业化、信息化和新型城镇化、农业现代化打造中国经济的升级版。
沪深300指数.CSI300收升1.72%，报2,644.357点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,632.6点，涨2.08%，成交787,739手。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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