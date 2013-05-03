沪综指反弹收升1.4% 受欧央行降息激励外围市场普涨提振

路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周五反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。分析师称，虽然短线市场有所活跃，但2,200点上方压力仍大，大盘难改震荡走势。

沪综指.SSEC收报2,205.497点，涨31.374点或1.44%，本周累计涨1.27%，昨日该股指创逾四个月收盘新低。上海A股今日成交额为780亿元人民币，昨日为596亿元。

“短线从技术面来看，大盘仍在下降通道，没有摆脱技术压制，但预计市场短线再创新低的概率则不大，2,100点以下为低风险区域.”大同证券高级投资顾问刘云峰表示。

隔夜欧洲股市上涨，此前欧洲央行降息，且投资人表示欧洲央行准备好进一步采取行动提振经济成长在短期内会支撑股市。美国股市亦收升近1%。

中国央行昨日下发通知，部署了实施《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》有关事项，试点办法实施细则逐项落地预示2,000亿额度已开闸在即。此前中国证监会表示，将于5月8日在北京召开2013年券商创新大会。

今日券商等金融板块领涨，其中方正证券(601901.SS)收扬3.23%。上证180金融指数.SSE180FI收涨2.15%。

沪深300指数.CSI300收高1.77%，报2,492.912点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,484.0点，涨2%，成交809,563手。（完）

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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