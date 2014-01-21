沪综指收升 流动性缓解助力技术性反弹

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月21日 -中国股市沪综指周二收升至2,000点上方。分析师表示，深市八只新股今日集中上市，吸引部分新资金进入二级市场，且央行巨量逆回购缓解短期流动性紧张局面，令大盘出现修复性反弹行情，短期料有望形成阶段性底部。
沪综指.SSEC收报2,008.313点，涨17.060点或0.86%，上证A股今日成交额519亿元人民币，上日为482亿元。
“市场流动性压力有缓和迹象，一方面新股申购即将进入空窗期；另一方面，央行逆回购及SLF操作试点也释放出资金面上的维稳信号。”信达证券策略分析师艾宜表示。
中国央行公开市场在连续空窗三周后重启逆回购操作。业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，七天期750亿元。
艾宜认为，尽管目前市场较为疲弱，但2013年的创业板牛市的影响尚存，预计炒作新股的热情仍在；考虑此轮上市新股的流通股数量较少，预计大多数股票首日会直接跳涨到深交所规定的涨幅上限。
尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物(300357.SZ)等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线。其后又因成交价较开盘价首次上涨达20%再次停牌。
沪深300指数.CSI300收报2,187.410点，涨0.99%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,202.4点，涨0.83%，成交629,734手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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